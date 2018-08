8K ist eine TV-Revolution ohne Revolutionäre

In Berlin startet heute die IFA, eine der größten Elektronikmessen der Welt. Weil viele der großen Hersteller ihre neuen Spitzen-Smartphones nicht neben Waschmaschinen und Brotbackautomaten präsentieren wollen, suchen sie sich für die IFA andere Portfolio-Highlights. Üblicherweise sind das dann Flat-TVs. Auch 2018 wird die Tradition fortgesetzt – mit einer „Revolution“.

Mehr Pixel

Der weltweite TV-Marktführer Samsung ist es, der auf der IFA die „8K Revolution“ während seiner Pressekonferenz ausgerufen hat. 8K bezeichnet eine Auflösung von 7680x4320 Pixel. Das ist die vierfache Menge des derzeitigen Standards 4K, der auch UHD genannt wird. Mehr Pixel heißt mehr Details und dass man einen größeren TV nutzen könnte, ohne Qualitätsverlust. Hat man einen 4K-TV mit 65 Zoll im Wohnzimmer, könnte man einen 130-Zöller mit 8K aufstellen, ohne eine Qualitätsverlust zu merken.

Das Ganze ist derzeit aber noch mehr Theorie als Praxis. Zwar sind nahezu allen TV-Geräte, die jetzt verkauft werden schon 4k-tauglich, doch es mangelt an Inhalten. Wer derart hochauflösendes sehen will, kann dies mit „UHD-Blu-rays“, die einen geeigneten Player benötigen, ausgewählten Serien und Filmen auf Netflix oder Amazon oder mit einigen Games für die Spielkonsolen PS4 Pro und Xbox One X. Beim normalen Fernsehen wird es noch eine ganze Weile dauern. Derzeit übertragen nicht einmal alle Sender in FullHD, dem Vorgängerformat von 4K.