Ikea Symfonisk im Test: Das kann der günstigste Sonos-Lautsprecher

Der Sound: Regalboxen

Die günstigeren Regellautsprecher können im Einzelbetrieb mit dem Sound der Lampe nicht ganz mithalten. Die Bässe wirken hier schon zu kraftlos und der Ton ist merkbar eindimensionaler. Besonders in einem etwas größeren Zimmer verliert sich der Klang eines einzelnen Lautsprechers.

Deutlich besser klingen die Regalboxen im Stereo-Zusammenschluss. Jener lässt sich sehr einfach über die App einstellen, wenn man zwei Exemplare in Betrieb nimmt. Damit wird aus zwei Boxen in wenigen Schritten ein Stereo-Kanal, der ein wesentlich volleres akustisches Gesamtbild liefert.

Wer den Ton an seinen eigenen Geschmack anpassen möchte, kann das in der Sonos-App übrigens per Equalizer erledigen. Über die iOS-App kann in Verbindung mit dem iPhone auch die Akustik des Raumes gemessen werden. Der Sound wird danach automatisch angepasst.