Will die EU wirklich 8K-Fernseher verbieten?

Bremst die Energieeffizienzrichtlinie der EU den technischen Fortschritt bei Fernsehdisplays? Das berichten zumindest mehrere Medienportale. Die futurezone hat sich die Ökodesign-Richtlinie genauer angesehen.

Energieeffizienz-Index schränkt Verbrauch ein

Der Hintergrund dazu: Im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie hat die EU vor rund einem Jahr die Grenzwerte für Energieeffizienz neu definiert. Ziel war, technische Geräte umweltfreundlicher zu machen. Die Regelung betrifft alle Arten von Elektronik - von Servern und Datenspeichern über Elektromotoren, Lichtquellen bis hin zu Geschirrspüler und sonstige Haushaltsgeräte.

Dafür wurde eine Formel für den sogenannten Energieeffizienz-Index (EEI) entwickelt, in der Bildschirmfläche und Leistungsaufnahme berücksichtigt werden. Der Index schreibt dabei die maximal erlaubte Leistungsaufnahme in der Normalkonfiguration vor.

Davon ausgenommen waren bislang Kategorien wie Mikro-LED-Bildschirme oder auch 8K-Displays (7.680 x 4.320 Pixel). Für OLED-Displays erlaubt die EU-Kommission zudem einen Korrekturfaktor, der die maximal erlaubte Leistungsaufnahme erhöht.

8K-Displays verbrauchen durch ihre höhere Pixelanzahl in der Regel deutlich mehr Strom als 4K-Displays in der gleichen Größe. Ähnlich sieht es bei der Mikro-LED-Technologie aus, bei der einzelne Pixel mithilfe mikroskopisch kleiner LEDs zum Leuchten gebracht werden. Beide Technologien sind noch jung, im vergangenen Jahr wurden laut dem deutschen Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in der EU nicht einmal 200 Mikro-LED-TVs verkauft. 8K-TVs erreichten in der EU einen Absatz von 200.000 Stück, was etwa 2 Prozent aller verkauften Fernseher entspricht.

EEI-Ausnahmen sollen fallen

Die EEI-Ausnahmen sollen jedoch mit dem 1. März 2023 fallen: Mikro-LED-Bildschirme und 8K-Displays müssen ab diesem Datum unter dem EEI-Wert von 0,9 bleiben. Für 4K-Displays wird der Wert von 1,1 auf ebenso 0,9 reduziert, für HD-Displays gilt ab diesem Datum ein niedrigerer Grenzwert von 0,75.

Wie DigitalEurope, die Vereinigung nationaler Elektronikverbände und großer europäischer Elektrounternehmen, 2021 festgestellt hat, würden 71 Prozent von 1.281 untersuchten 8K- und Mikro-LED-Displays diese neuen EEI-Werte nicht erreichen. Geräte, die bereits am Markt sind, müssen das auch nicht - die neue Regelung gilt nur für Modelle, die nach dem 1. März 2023 eingeführt werden.

Nur "Normalkonfiguration" der Fernseher betroffen

Dabei fällt allerdings unter den Tisch, dass die Verordnung nur den Stromverbrauch in der “Normalkonfiguration”, also dem Auslieferungszustand reguliert. Als “Normalkonfiguration” wird in der EU-Verordnung die “im Menü der Ersteinrichtung vom Hersteller empfohlene Displayeinstellung oder die für eine bestimmungsgemäße Verwendung werkseitig vorgenommene Voreinstellung des elektronischen Displays” bezeichnet. Die automatische Helligkeitsregelung sowie der Standard-Dynamikumfang (SDR) sind dabei standardmäßig aktiviert.

Erlaubt ist jedoch, dass Geräte mit einem obligatorischen Menü ausgeliefert werden, das bei der ersten Inbetriebnahme alternative Einstellungen vorschlägt. Hier muss ebenso die “Normalkonfiguration standardmäßig voreingestellt sein”, wie es im Verordnungstext heißt. Wählen Nutzer*innen eine andere Konfiguration, die einen höheren Stromverbrauch verursacht, muss ein Warnhinweis angezeigt und eine ausdrückliche Bestätigung verlangt werden. Diese Pop-ups sind bei einigen 8K-Fernsehern, wie etwa dem Samsung QN900A, bereits Standard.