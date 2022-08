Samsung S95B im Test: QD-OLED ist die Fernseher-Zukunft

Da war es dann etwas überraschend, als Samsung Anfang des Jahres einen eigenen OLED-TV ankündigte. Aber nicht irgendeinen, sondern einen QD-OLED. Die Prämisse: Kann alles, was ein OLED kann, nur besser. Sollte das stimmen, wäre die Symbiose aus OLED und QLED der Gnadenstoß für die in die Jahre gekommene LCD-Technologie – zumindest im hochpreisigen Segment.

Das ist unfassbar dünn für ein 65-Zoll-Gerät. Fragil wirkt er aber nicht. Beim Anschrauben des Standfußes und Aufstellen aufs TV-Mobiliar, hat er sich nicht beängstigend gebogen – er wurde aber auch nicht an den Ecken angegriffen (immer brav an die schriftlichen Warnungen von Samsung halten).

Beim Auspacken merkt man schon, dass das nicht ein üblicher Samsung QLED-TV ist. Man wird eindringlich darauf hingewiesen, das Gerät ja nicht an den Ecken zu greifen. Sieht man den S95B von der Seite an, merkt man auch warum: Er ist lediglich 4mm dünn .

Abgesehen davon gibt es bei den Anschlüssen das für Samsung übliche, in diesem Preisbereich: CI+-Slot, 2x USB, Bluetooth, WiFi 5, LAN, Optical Out, Antenneneingang. Alle 4 HDMI-Anschlüsse sind 2.1, einer davon eARC. Einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss gibt es nicht. Was Software-seitig abgeht: Dolby Vision und DTS werden nicht unterstützt.

Beim S95B gibt es diese Option nicht. Ganz klassisch sind Technik und Anschlüsse an der Rückseite untergebracht. In diesem Bereich ist der S95B zusätzliche 21mm dick. Auch untypisch für einen Samsung-TV im Premium-Preissegment: Die Anschlüsse sind nicht nach links, sondern nach rechts orientiert. Außerdem gehen sie ums Eck. 2 der HDMI-Anschlüsse sind rechts, 2 sind unten.

Das eigentliche Panel kann Samsung freilich nur so dünn machen, weil die technischen Bauteile dafür an anderer Stelle konzentriert untergebracht sind. Bei den QLEDs ist das die Connect Box. Diese kann entweder als Settop-Box genutzt werden oder direkt hinten am Fernseher angebracht werden.

Wie alle 2022er-Modelle, verwendet der S95B die 2022er Version von Samsungs Smart-TV-Oberfläche Tizen – leider. Diese ist furchtbar träge, müllt den Homescreen mit Apps zu die man nicht nutzen will und bewirbt Samsungs eigenen Streaming-Dienst permanent und aggressiv. Mehr dazu könnt ihr in meinem Test des QN95B lesen .

Das kann Samsung nicht. Wenn auf einer Skala von 1 bis 10 die Zahl 10 für „völlig übersteuert“ steht, ist der S95B eine 12. Standardmäßig sind alle Automatikmodi aktiviert und auf Anschlag , was bei den technischen Fähigkeiten des S95B brutal ist. So knallige und intensive Farben, hohe Kontraste und Helligkeit, ist man weder von einem normalen OLED, noch einem QLED gewohnt.

Wie OLED, nur besser

Hat man so das Bild angepasst, kommt der eigentliche Wow-Effekt. Strahlende Farben, auch bei hoher Helligkeit, ohne Sättigungsverlust. Man kann in einem hellen Raum problemlos den TV mit allen OLED-Vorteilen nutzen, ohne den Nachteilen.

Es gibt echtes Schwarz, mit einer Helligkeit und Leuchtkraft, die zwar nicht ganz an Samsungs QLED-Spitzenmodelle rankommt, aber höher ist als bei jedem herkömmlichen OLED-TV. Diese Plus an Helligkeit wird nicht nur für Weiß verwendet, sondern auch für die Farben. Bei üblichen OLED-TVs waschen Farben, speziell Rot, bei hoher Helligkeit aus. Nicht so bei QD-OLED. Es gibt bisher keinen anderen TV, der so wie der S95B perfektes Schwarz, feine Schattendetails und gleichzeitig Farben so hell und intensiv wiedergeben kann. Und all das ganz ohne den unliebsamen Blooming-Effekt, der bei Samsungs QLEDs relativ stark ausgeprägt ist.

Hinzu kommt noch eine sehr gute Scharfzeichnung. Motive im Vordergrund werden erkannt und etwas schärfer dargestellt, wodurch eine Art subtiler 3D-Effekt entsteht. Besonders gut sieht man das etwa bei Tierdokus in 4K HDR. Aber selbst bei linearem Fernsehen funktioniert das. Je nach Geschmack muss man hier die Schärfe in den Bildeinstellungen sogar etwas reduzieren. Dafür kann der S95B aber nichts: Das liegt am oft schlechten 720p-Material der Sender.