Dieser OLED-Fernseher ist völlig kabellos

Displace will Anfang Jänner den weltweit ersten komplett kabellosen OLED-TV vorstellen. Einen Teaser dazu hat das Start-up schon jetzt veröffentlicht.

Demnach wird der OLED-TV eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und die 4K-Auflösungen haben. Laut dem Hersteller könne man 4 TVs zusammenstellen, um eine Bildfläche mit 110 Zoll zu erhalten.

4 Akkus für 30 Tage Laufzeit

Der 55 Zöller soll unter 9 Kilogramm wiegen und dadurch transportabel sein. Ob bei diesem Gewicht die Akkus miteinberechnet sind, ist nicht bekannt. Durch ein Vakuum-System soll er an den meisten glatten Wänden und Oberflächen befestigt werden können. Dazu müsse man in lediglich an die Wand halten und kurz andrücken.

Die Akkuleistung soll bis zu 30 Tage reichen, wenn der TV täglich für etwa 6 Stunden genutzt wird. Der TV hat 4 Akkus. Diese können unabhängig voneinander gewechselt werden. So soll es möglich sein, einen Akku aufzuladen, während der TV mit den 3 anderen weiterläuft.