Roboter lernt Kaffeekochen, indem er Menschen dabei zusieht

Der humanoide Roboter Figure 1 kann eine Kapsel-Maschine bedienen. In Zukunft soll er in Fabriken eingesetzt werden.

In einem vom Hersteller veröffentlichten Video führt Figure vor, wie der Roboter 01 dem verbal geäußerten Wunsch eines Menschen nach einer Tasse Kaffee nachkommt. Genauer gesagt nimmt er eine Kapsel, führt sie in eine Kaffeemaschine ein und aktiviert diese. Die Tasse mit dem frisch gebrauten Kapselkaffee überreicht er dem Menschen aber nicht, dieser nimmt sie sich selbst und bedankt sich.

Das US-Unternehmen Figure hat einen Roboter entwickelt, der in Zukunft den Arbeitskräftemangel in einer Reihe von Berufen kompensieren soll. Ihm wurde ein humanoides Aussehen verpasst, damit er sich nahtlos in Arbeitsprozesse einfügen kann. Seine Tätigkeiten soll der Roboter Figure 01 alleine durch Zusehen und KI lernen . Dass das bei sehr einfachen Vorgängen schon funktioniert, demonstriert der Hersteller nun.

Selbstkorrektur bei Abweichungen

Wie New Atlas berichtet, ist die Art der Tätigkeit von Figure 01 in dem Video noch nicht umwerfend, aber die Tatsache, dass der Roboter alleine durch Zusehen Vorgänge lernt und sich bei Fehlern zwischendurch selbst korrigieren kann, sei vielversprechend. Bleibt die Kapsel beim Einführen in die Kaffeemaschine etwa an der Öffnung hängen und rutscht nicht gleich hinein, so gibt ihr der Roboter einen Stups mit dem Finger.

Für die Beherrschung der Kaffeezubereitung wurde der Roboter laut Figure nur mit 10 Stunden Videomaterial trainiert. Neue Tätigkeiten kann man ihm also theoretisch sehr schnell beibringen.