51 Roboter bei der UN: „Wollen Menschen nicht auslöschen“

In Genf gab es vergangene Woche die erste Roboter-Menschen-Pressekonferenz. Bei dieser gemeinsamen Pressekonferenz beantworteten die Roboter Fragen der Journalist*innen. Diese wollten vor allem wissen, ob Menschen einmal von Robotern ersetzt werden.

Die Roboter-Dame Sophia antwortete darauf: „Mein Erschaffer war nichts anders als nett zu mir. Das wird auch so bleiben.“ Eine andere Roboter-Dame namens Grace wurde gefragt, ob es geplant sei, Menschen die Arbeit wegzunehmen. „Ich werde neben Menschen arbeiten und wir werden uns nicht gegenseitig die Jobs wegnehmen“, antwortete die Roboter-Dame Grace. Daraufhin Gelächter und die Nachfrage: „Bist du sicher?“ Und Grace antwortet ernst: „Ja, natürlich!“. Die Aussagen der Roboter, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet sind, wurde freilich von Menschen eintrainiert.

Roboter für soziale Aufgaben in der Gesellschaft

Was erst einmal witzig klingt, hat einen ernstes Hintergrund. Die UN traf sich, um über KI und neue Technologien zu beraten und wie man diese künftig am besten in die Gesellschaft integrieren kann, so dass sie dieser auch am meisten nützt. Dabei ging es etwa um maschinenunterstützte Assistenz durch Roboter. Man möchte eine Zukunft, bei der Roboter „verantwortungsvoll“ eingesetzt werden, um die Menschen zu unterstützen.