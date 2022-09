Volkswagen zeigt eigene Version eines Robo-Taxis

Mit dem völlig autonom fahrenden Elektroauto will der Konzern zukünftige Langstreckenmobilität neu definieren. Laut Volkswagen siedelt sich der Gen.Travel zwischen Limousine und Multi Purpose Vehicle an. Fahrer*in braucht es dabei nicht mehr. Stattdessen verfügt das Auto über einen modularen Innenraum , der vor jeder Reise je nach Anforderungen angepasst werden kann.

Inoffiziell gilt der Fiat Multipla als das hässlichste Auto der Welt . Doch der Gen.Travel von VW hat das Potential, den Italiener an der Spitze der Rangliste abzulösen. Dieses Potential dürfte VW allerdings nicht ausschöpfen, denn beim Gen-Travel handelt es sich um eine Designstudie .

Je nach Konfiguration finden bis zu 4 Personen im Gen.Travel Platz, die alle um einen Tisch in der Mitte sitzen können. Flügeltüren sollen ein besseres Ein- und Aussteigen ermöglichen. Das "Overnight-Setup" ermöglicht die Umwandlung zweier Sitze in vollständig ausklappbare Betten.

"Augmented Reality" als On-Board-Entertainment

Für die nötige Sicherheit im Liegen soll ein "innovatives Insassenrückhaltesystem" sorgen, wie VW es in einer Aussendung beschreibt. Auch für Entertainment ist gesorgt, nämlich in Form von "Augmented Reality". Nähere Details dazu verrät Volkswagen in der Aussendung aber nicht.