Samsung Galaxy AI im Kurztest: Das kann die Handy-KI

Die neuen S24-Smartphones sind mit der so genannten Galaxy AI ausgestattet. Ob sie das Zeug haben, eine neue Ära einzuläuten, haben wir uns angesehen.

Einen Produkt-Launch damit anzukündigen, eine neue Ära einzuleiten, ist ein gewagtes Unterfangen. Samsung muss sich also den Fähigkeiten seiner Galaxy AI ziemlich sicher sein. Sie soll nämlich KI-Funktionen auf die neuen S24-Smartphones bringen und damit die Art und Weise wie wir Smartphones nutzen auf eine neue Stufe stellen.

All die neuen KI-Funktionen sind auf allen S24-Modellen verfügbar. Manche davon laufen automatisch im Hintergrund ab, manche werden von den Nutzer*innen gesteuert. Manche Features finden direkt auf den Geräten statt, bei manchen Funktionen werden Daten in die Cloud geschickt und dort verarbeitet.

Am Gerät und in der Cloud

Kreist man einen Schuh ein, werden entsprechende Angebote in Online-Shops angezeigt. Bei Pflanzen funktioniert das genauso gut wie bei Sehenswürdigkeiten oder elektronischen Geräten. Einschränkungen gibt es bei Personen, sodass die Circle AI nur bei Personen funktioniert, die in der Öffentlichkeit stehen.

Das Praktische ist, dass man kein Foto aufnehmen muss. Man visiert einfach ein Objekt an, hält den Home-Button gedrückt , bis die entsprechende Oberfläche erscheint. Dann kreist man das Objekt ein.

Ausprobiert habe ich die neue Funktion namens " Circle AI ". Dabei kreist man am Bildschirm des Smartphones beliebige Objekte ein und das Handy sucht anschließend über Google nach den von der KI erkannten Objekten .

Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden auch erkannt.

KI transkribiert Sprachaufzeichnungen

Die Galaxy AI kommt auch bei Sprachaufzeichnungen zum Zug. Dabei kann sie Voice-Memos automatisch transkribieren. Im Kurztest hat das nahezu einwandfrei funktioniert. Das eine oder andere Wort wurde zwar nicht ganz korrekt erkannt, im Großen und Ganzen erscheint das aber sehr hilfreich.

Mit Dialekt tut sich KI natürlich schwer. Von meinem tirolerischen Gebrabbel hat sie so gut wie nichts verstanden. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn man sich schon ein bisschen mit Sprachassistenten beschäftigt hat.

Lässt man ein S24-Handy bei einem Meeting einfach am Tisch liegen, soll die AI sogar von bis zu 4 verschiedenen Personen erkennen können, wer was gesagt hat. Verschiebt man das Transkript in die Notes-App, kann diese mithilfe der KI sogar eine automatische Formatierung durchführen - mit Bullet-Points, Aufzählungen usw.