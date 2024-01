Google Pixel 8 erhält selbes KI-Feature wie Samsung Galaxy S24

Das Feature kann als eine Erweiterung von Google Lens angesehen werden und funktioniert in allen möglichen Apps.

Google und Samsung machen gemeinsame Sache und bringen eine neue KI-Funktion auf ihre Flaggschiff-Smartphones. Das Google Pixel 8 und 8 Pro sowie die heute vorgestellte Samsung Galaxy S24-Reihe werden beide mit dem sogenannten Circle-to-Search-Feature ausgestattet. Das Werkzeug soll ab dem 31. Jänner verfügbar sein.

Das Feature kann als Erweiterung von Google Lens gesehen werden. Ist man in einer anderen App unterwegs und will ein Bild von Lens untersuchen lassen, musste man bisher einen Screenshot anfertigen und ihn in der Lens-App einfügen.

Unbekanntes Objekt einkreisen

Die neue Funktion macht diesen Schritt überflüssig. Stattdessen kann man das Objekt einfach mit dem Finger direkt in der App einkreisen und Lens ermittelt automatisch, worum es sich handelt.

Die Funktion funktioniert nicht nur mit der Kreisgeste, sondern auch, wenn man das Objekt nur antippt oder mit dem Finger "darüberkritzelt". Entdeckt man in den YouTube Shorts etwa einen Hund mit lustiger Hundebrille, kann man so direkt mehr über die Brille erfahren.