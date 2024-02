“Apple Ring” soll angeblich in Entwicklung sein

Ein persönliches Mantra von Apple-Chef Tim Cook lautet: „be best, not first“ – damit ist gemeint, dass Apple oft nicht der erste Hersteller ist, der ein neues Produkt auf den Markt bringt. Wenn Apple allerdings ein neues Gerät verkauft, soll dieses die Konkurrenz möglichst ausstechen. Das neueste Gerät des kalifornischen Tech-Konzerns – die Apple Vision Pro – ist ein gutes Beispiel dafür. VR-Brillen gibt es schon lange, aber die Massen konnte bisher kein Gerät begeistern. Wenn man dem koreanischen Portal Electronic Times Glauben schenkt, könnten wir mit einem smarten Ring schon bald wieder ein neues Gerät aus dem Hause Apple sehen.

Will Apple mitmischen?

Auch hier versucht Apple nicht, mit einem unbekannten Produkt den Markt aufzumischen. Vergleichbare Wearables gibt es bereits, Marktführer ist derzeit der finnische Hersteller Oura. Auch Samsung hat einen solchen Ring in Planung, wie das Unternehmen bei der Präsentation seiner neuen Galaxy-Handys im Jänner verriet.

Grundsätzlich hat ein Ring gegenüber einer Smartwatch Vorteile beim Tracken von Körperdaten, da er in der Regel fester am Körper sitzt. Außerdem kann ein Ring länger getragen werden und ist für einige beim Schlafen angenehmer.

➤ Mehr lesen: Diese Geräte will Apple in den nächsten 12 Monaten veröffentlichen

Apple forciert derzeit Patent-Anmeldungen

Apple soll derzeit verstärkt Patente beantragen. „Es scheint wahrscheinlich, dass die Kommerzialisierung unmittelbar bevorsteht“, sagte ein Brancheninsider dem Portal Electronic Times. Bereits im Vorjahr wurden Details aus einem solchen Patent bekannt: Dieses Gerät sollte ähnlich wie eine Apple Watch haptische Benachrichtigungen aussenden. Im Patent wurde auch beschrieben, dass der Ring Benachrichtigungen von einem Smartphone empfangen kann und dann mit Vibrationen darauf aufmerksam macht.

Bereits seit 2015 gibt es bei Apple Pläne für einen solchen Ring. 2019 wirkte es dann so, als ob das Unternehmen ein Gerät mit ähnlichem Funktionsumfang wie die Apple Watch plant.