Diese Geräte will Apple in den nächsten 12 Monaten veröffentlichen

Der für üblich gut informierte Mark Gurman hat eine ganze Liste mit Produkten veröffentlicht, an denen Apple derzeit arbeitet. Genauso üblich ist, dass er seine Quellen nicht nennt. Als Nachweis für die Plausibilität seiner Informationen, gibt er diesmal die Codenamen der Produkte mit an.

Apple Watches

Abgesehen von den neuen iPhone-15-Modellen, soll Apple noch im Herbst 2 Apple Watch Series 9 vorstellen und eine aktualisierte Version der Apple Watch Ultra. Die neuen Smartwatches haben die Codenamen N207, N208 und N210.

iPads

2 neue iPad Pros mit OLED-Bildschirmen sind in Arbeit. Diese haben die Codenamen J717 und J720.

Mit J507 wird ein neues iPad Air entwickelt. Dieses soll das derzeitige iPad Air mit M1-Chip ersetzen. Ob dieses Gerät einen M2-Chip haben wird, ist noch nicht bekannt.

MacBooks

Unter dem Codenamen J504 wird ein MacBook Pro mit 13-Zoll-Display und Apples M3-Chip entwickelt.

Das MacBook Pro mit 14 Zoll und 16 Zoll wird es mit den Prozessorvarianten M3 Pro und M3 Max geben. Codenamen dieser MacBook Pros: J514 und J516.

Es wird an 2 neuen MacBook Airs gearbeitet. Diese haben die Codenamen J613 und J615.

iMacs

Unter den Codenamen J433 und J343 werden 2 neue iMac-Varianten mit 24-Zoll-Displays vorgestellt. Außerdem soll Apple begonnen haben, an einer Variante mit einem 30-Zoll-Bildschirm zu arbeiten. Für diese hat Gurman keinen Codenamen erfahren.

Vorstellung innerhalb der nächsten 12 Monate

Laut Gurman werden die neuen Geräte innerhalb der nächsten 12 Monate vorgestellt werden. Eine Ausnahme ist der 30-Zoll-iMac, der dürfte erst später kommen.

Ebenfalls bei Apple in Arbeit, aber noch ohne Zeitrahmen für die Veröffentlichung, ist laut Gurman die dritte Generation der AirPods Pro. Für das Smart Home soll Apple an smarten Displays arbeiten. Dabei könnte es sich um den HomePod mit Display handeln. Gerüchte dazu machten heuer schon Mal die Runde. Auch in Arbeit soll ein Apple TV sein, mit aktualisierter Hardware.

Mit einer neuen Version von Vision Pro bzw. einer günstigeren Variante, rechnet Gurman frühestens im Jahr 2025. Die VR/AR-Brille erscheint Anfang 2024 und wird 3.499 US-Dollar kosten.

