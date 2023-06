Neues MacBook Air 15 Zoll im Test: Ist größer auch besser?

Apple bringt das bisher größte Exemplar seiner MacBook-Air-Serie. So schlägt sich das 15-Zoll-Gerät in der Praxis.

Das MacBook Air M2 gibt es jetzt auch mit 15,3-Zoll-Displaydiagonale

Im Schatten des VR/AR-Headsets Apple Vision ist es fast etwas untergegangen: Apple hat im Rahmen der WWDC 2023 auch eine 15-Zoll-Variante des MacBook Air vorgestellt. Vereinfacht gesagt handelt es sich ziemlich genau um eine etwas größere Variante des bereits bekannten 13-Zoll-Air mit M2-Chip. Es ist das bislang größte Air und laut Apple “das beste 15-Zoll-Notebook”, das es überhaupt gibt. Ich habe mir im Test angesehen, ob diese gewagte Aussage stimmt. ➤ Mehr lesen: Erster Blick auf Apple Vision Pro: Ich habe 4 Fragen Hardware Wie schon beim aktuellen 13-Zoll-Air ist auch bei der 15-Zoll-Variante das Herzstück ein Apple Silicon Chip vom Typ M2. Das Display misst genau 15,3 Zoll, die Auflösung des Liquid Retina Displays beträgt 2880 x 1864 Pixeln Pixel. In Sachen Anschlüssen liefert das große Air dieselbe Ausstattung wie das kleine. Das heißt ein Magsafe für den Strom, 2 USB-C bzw. Thunderbolt-Ports und eine Klinkenbuchse für Kopfhörer. In einem Notch an der Oberseite des Displays liegt die 1080p-Webcam. Sie liefert eine ordentliche Qualität, um Videocalls auch bei schlechtem Licht bestreiten zu können. ➤ Mehr lesen: Apple MacBook Air M2 im Test: Der Keil hat ausgedient

© Thomas Prenner

Handhabung, Anschlüsse, Keyboard und Trackpad Wenig überraschend ist das 15-Zoll Air im Vergleich zu den 13-Zöllern größer und schwerer. Es ist knapp 24 Zentimeter tief und gut 34 Zentimeter breit. Das Gewicht liegt bei 1,51 Kilogramm. Das sind 270 Gramm mehr als die Air-M2-Variante mit 13,6 Zoll. Lange galt für mich ein 13-Zoll-Notebook als perfekt, um es immer dabei zu haben. Das 15-Zoll-Air hat mich im Test hier ein wenig bekehrt. Das etwas größere Gehäuse macht im Alltag tatsächlich kaum einen Unterschied. Das Gewicht bemerkt man kaum und mein persönlicher Freudenmoment mit dem Notebook: Es passt sogar in das eigentlich für 13-Zoll-Notebooks ausgelegte Laptopfach meines Rucksacks. Sowohl Tastatur als auch Trackpad funktionieren - wie bei allen MacBooks seit dem Butterfly-Desaster - genau so, wie ich es mir von einem Laptop erwarte. Die Druckpunkte der Tasten sind klar definiert. Das Trackpad ist groß und reagiert zuverlässig und flott, sodass ich unterwegs nie auf die Idee kommen würde, eine externe Maus zu nutzen. Das Air gibt es in den Farben Polarstern, Space Grau, Silber und Mitternacht. Letztere Variante wurde mir für den Test leihweise zur Verfügung gestellt und es ist auch die schönste Farbe im Line-up. Gerade das große Gehäuse kommt in der dunklen, bläulichen Farbe hervorragend zur Geltung. Einen Nachteil hat es jedoch: Es zieht auch Fingerabdrücke fast schon magisch an. Es ist kaum möglich, das Gerät anzufassen, ohne welche zu hinterlassen. ➤ Mehr lesen: iPad Pro 2022 im Test: Hoffen auf das Killer-Feature

© Thomas Prenner

Display und Sound Im Vergleich zur 13-Zoll-Variante wurde die Auflösung leicht angehoben, sodass die Pixeldichte in etwa dieselbe ist. Das sieht man auch, wenn man sich die Anzeige ansieht. Das Bild ist scharf und farbstark, ohne ins Übersättigte abzurutschen. Die Helligkeit reicht aus, um auch im Freien an einem hellen Tag ausreichend zu erkennen. Apple nutzt den zusätzlichen Gehäuseplatz erfreulicherweise für mehr Lautsprecher. Das 15-Zoll Gerät verfügt über ein 6‑Laut­sprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich. Beim 13-Zoll-M2 sind des nur 4 Lautsprecher. Den Unterschied kann man hören. Sowohl bei Serien oder Filmen als auch bei Musik macht das neue Air eine für seine dünne Bauweise überraschend gute Figur. Eine kleine Bluetooth-Box kann man mit dem Air gut ersetzen.

© Thomas Prenner

Leistung, Akkulaufzeit und Aufladen Apples Wechsel zum hauseigenen Apple Silicon für die MacBooks hat sich als richtiger Schritt erwiesen. Der M2 liefert genug Leistung, um Alltagsanwendungen mehr als locker zu bewältigen. Egal, ob Textverarbeitungen oder Browsen, alles läuft blitzschnell ab. Auch das Schneiden bzw. anschließende Exportieren von 4K-Videos schafft das Air mit Bravour. Selbst mehrere Streams gleichzeitig bringen das Gerät in der Regel nicht ins Schwitzen. Die zweite große Stärke des M2 ist seine Energieeffizienz. Apple spricht, wie beim kleinen Air von 18 Stunden Akkulaufzeit. Im Vergleich zur 13-Zoll-Version musste der Akku dafür etwas größer ausfallen, da das größere Display natürlich auch etwas mehr Strom braucht. 18 Stunden sind in der Praxis zwar etwas hochgegriffen, das Air ist dennoch ein Marathonläufer. In voll aufgeladenem Zustand gibt es wohl kaum einen Arbeitstag, den das Air nicht ohne Steckdose packt. Aufpassen heißt es lediglich dann, wenn man lange damit im Freien bei voller Displayhelligkeit arbeitet. In der Praxis war ich hier nach etwa 5 Stunden bei unter 50 Prozent verbleibendem Akku. Sollte einem der Akku doch einmal unerwartet ausgehen und man hat sein MagSafe-Kabel zuhause vergessen, macht das erfreulicherweise auch in der Regel wenig, denn man kann das M2 auch per USB-C mit Strom versorgen. Je nachdem, wie stark das Netzteil dabei ist, könnte der Strom allerdings nur dafür reichen, genug Strom für den Betrieb zu liefern, ohne es gleichzeitig zu laden. Wenn man das MacBook ausgeschaltet bzw. im Standby laden möchte, funktioniert das mit so gut wie jedem USB-C-Netzteil, solange man es ausreichend lang angesteckt lässt. Über Nacht kommt man in jedem Fall auf die 100 Prozent.

© Thomas Prenner

Fazit: Größer ist besser Stünde ich jetzt vor der Wahl, mir ein neues MacBook zu kaufen, wäre die Entscheidung klar: Es würde ein Air M2 mit 15 Zoll werden. Das liegt zum einen am Innenleben: Als Nutzer des Air M2 mit 13 Zoll bin ich von den Vorteilen von Apple Silicon mittlerweile mehr als überzeugt. Ausreichend Power, ewig lange Akkulaufzeit und die Auflademöglichkeit per USB-C sind für mich die Killer-Features der M-Chip-MacBooks.

Pro und Contra Toggle Infobox Pro Troz seiner Größe sehr kompakt

Sehr gutes und größeres Display

Extrem lange Akkulaufzeit

Strom wahlweise per MagSafe oder USB-C

Verbesserte Lautsprecher Contra M1-Chip ist nicht mehr der neueste

Nur mit 8GB RAM verfügbar