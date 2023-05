Die Menstruations-Funktionen der Apple Watch Series 8 im Test

In die Apple Watch 8 wurden sowohl auf der Rückseite der Uhr als auch unter dem Display Sensoren eingebaut, die die Körpertemperatur erfassen. Diese doppelte Messung ermöglicht es, dass schon minimale Änderungen der Körpertemperatur von 0,1 Grad Celsius erfasst werden können. In der „Health“-App befindet sich daher ein eigener Menüpunkt mit dem Titel „Temperatur am Handgelenk“. Allerdings befindet sich darin nicht eine Anzeige der Körpertemperatur, sondern nur ein sogenannter „ Ausgangszustand “. Das heißt, ich erfahre nicht, wie hoch meine Temperatur eigentlich ist, sondern nur, wie hoch sie im Schnitt ist.

Hat man keine Apple Watch Series 8 zur Hand, lässt sich die Basaltemperatur auch anders messen. Üblicherweise wird das direkt nach dem Aufwachen gemacht, ohne dass man sich zuvor bewegt oder körperlich betätigt hat und zwar immer an der gleichen Stelle. Möglich ist die Temperaturmessung in der Vagina (vaginale Messung), im After (rektale Messung) oder im Mund (orale Messung).

Beim ersten, vollständig mit der Apple Watch getrackten Zyklus hat sich meine Temperatur am Handgelenk 10 Tage lang über dem Ausgangszustand befunden, um dann einen Tag vor der Periode plötzlich stark abzusinken. Die höchst gemessene Temperatur lag bei +0,45 Grad vom Ausgangszustand, die am niedrigsten gemessene -0,4 Grad vom Ausgangszustand. Die Apple Watch schickte mir wenige Tage nach dem Start der nächsten Periode eine Benachrichtigung über den „voraussichtlich stattgefundenen Einsprung“.

Vielleicht bemerken die ein oder anderen, die längere Zeit die Pille genommen haben, dass in einem natürlichen Zyklus rund um den Eisprung auch noch ganz andere Dinge passieren, als ein eventuell möglicher „Eisprungschmerz“. So verändert sich etwa auch die Zusammensetzung eines möglichen Ausflusses und eben der dazugehörige „Hormoncocktail“.

Praktisch ist das Tracking auch, wenn man sich auf Urlaubsplanung begibt, und nicht möchte, dass man mit Menstruation die ganze Urlaubswoche am Badestrand sitzt. Oder aber natürlich, um zu tracken, ob man schwanger sein könnte, oder nicht. Die App selbst funktioniert, wie erwähnt, auch in Kombination mit Verhütungsmethoden.

Was passiert mit den Daten?

Die Apple Watch muss kontinuierlich getragen werden, um an brauchbare Daten zu gelangen. In der Praxis bedeutet das, dass man die Uhr, deren Akku bei einer normalen Nutzung nur einen Tag (genauer gesagt: 18 Stunden) hält, nicht in der Nacht aufladen kann. Ich persönlich habe als Zeitfenster meistens den Abend hergenommen, um die Uhr während des - eher kalorienarmen - TV-/Streaming-/Lese-Programms abzunehmen und zu laden. Eine Stunde Ladezeit reicht nicht, um den Akku auf 100% zu bekommen, aber 1,5h - die Länge eines Spielfilms.

Die restliche Handhabung ist kinderleicht. Die Aufzeichnung der Daten passiert im Alleingang und man muss sie in der Health-App lediglich abrufen und vergleichen.

Doch was passiert mit der Datensammlung? Es handelt sich hierbei schließlich um heikle Gesundheitsdaten. Die gesammelten Daten werden erst einmal auf dem Gerät, also der Apple Watch Series 8, sowie dem dazugehörigen gekoppelten iPhone, lokal und verschlüsselt gespeichert. Ob die Daten in Folge in die iCloud transferiert werden, hängt von den Einstellungen ab, die man trifft. Wenn iCloud aktiviert ist, wird standardmäßig ein Backup der Health-App-Daten erstellt. Das iCloud-Backup kann jederzeit deaktiviert werden. Generell werden die Daten, sollten iCloud-Backups aktiviert sein, aber auf jeden Fall verschlüsselt übertragen.

Was kann die Apple Watch Series 8 sonst noch?

Die Apple Watch Series 8 punktet mit einer Auswahl an zahlreichen Trainingsarten wie Boxen, Crosstraining, funktionelles Krafttraining, Gymnastik, Tai-Chi, Tanzen, Segeln u.v.a. Neben einem EKG und der Blutsauerstoffmessung gibt es ein genaues Schlaftracking, das die jeweiligen Schlafzyklen aufschlüsselt.

Die Apple Watch Series 8 ist ab 499 Euro erhältlich. Für Menschen mit schmalen Handgelenken empfiehlt sich die 41 mm Größe (diese habe ich getestet), aber es gibt sie auch in 45 mm. Das Aluminiumgehäuse der Apple Watch Series 8 ist in den Farben Polarstern, Mitternacht, Silber und Rot erhältlich, das Edelstahlgehäuse in Silber, Graphit und Gold.