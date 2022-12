Welche Smartwatch soll ich zu Weihnachten verschenken?

21.12.2022

Smartwatches können einem dabei helfen, seinen Gesundheits- und Fitnesszustand immer im Blick zu haben. Zu wem welches Modell passt.

Die Österreicher*innen machen laut einer Studie von Garmin wieder mehr Freizeit- und Outdoor-Sport als zum Höhepunkt der Corona-Pandemie. Alle sportlichen Aktivitäten, die sich außerhalb der eigenen vier Wände ausführen lassen, haben enorm zugenommen. Allen voran Segeln, Surfen und Klettern, aber auch Indoor-Aktivitäten wie Trainieren am Laufband.



Dazu kommt, dass Smartwatches über immer mehr Funktionen verfügen, um den eigenen Gesundheitszustand dauerhaft im Auge zu behalten - sei es von der Blutsauerstoffsättigung bis zur Herzfrequenzvariablität. Damit lässt sich genau beobachten, ob man etwa nach einer Erkrankung zu früh mit sportlichen Aktivitäten beginnt, oder ob alles im grünen Bereich liegt. Grund genug, Smartwatches und Fitnessarmbänder unter den Weihnachtsbaum zu legen, oder sich diese mit erhaltenen Gutscheinen selbst als Belohnung zu schenken. Die futurezone hat sich 6 beliebte Smartwatches angesehen und schickt diese als Geschenktipp für Weihnachten ins Rennen.

Die Apple Watch 8 verfügt über verbessertes Zyklus-Tracking, wobei die Daten streng vertraulich bleiben und nicht weitergegeben werden © Apple

Für alle Nutzer*innen, die über ein iPhone verfügen: Apple Watch Series 8 Die neue Apple Watch, die diesen Herbst offiziell vorgestellt wurde, punktet mit einer Auswahl an zahlreichen Trainingsarten wie Boxen, Crosstraining, funktionelles Krafttraining, Gymnastik, Tai-Chi, Tanzen, Segeln u.v.a. Doch auch die Gesundheitsfeatures wurden noch einmal verbessert und die Apple Watch Series 8 bietet gerade für Frauen erweiterte Features an: Neben einem EKG und der Blutsauerstoffmessung gibt es eine Temperaturmessfunktion am Handgelenk, die nachträgliche Eisprungschätzungen ermöglicht. Die Messung ist dank eines 2-Sensor-Designs (1 x an der Rückseite nahe der Haut und 1x unterm Display) besonders genau. Der Menstruationszyklus kann damit noch genauer als bisher getrackt werden. Die Daten werden am iPhone angezeigt und verschlüsselt gespeichert.



Die Apple Watch ist mit einem Retina-Display und bruchfestem Frontglas sowie einem Aluminium- oder Edelstahlgehäuse ausgestattet, und bietet 18 Stunden Batterielaufzeit. Die Apple Watch Series 8 ist ab 499 Euro erhältlich. Für Frauen empfiehlt sich die 41 mm Größe, aber es gibt sie auch in 45 mm. Das Aluminiumgehäuse der Apple Watch Series 8 ist in Polarstern, Mitternacht, Silber und Rot erhältlich, das Edelstahlgehäuse in Silber, Graphit und Gold. Mit Apple Watch Studio kann die Apple Watch Series 8 mit einem beliebigen Armband aus derselben Kollektion kombiniert werden.

Die Galaxy Watch 5 Pro punktet mit jeder Menge Gesundheitsfunktionen © Samsung

Für alle Nutzer*innen, die über ein Samsung Smartphone verfügen: Samsung Galaxy Watch Pro Das neue Modell von Samsung hat einige Features, die besonders interessant sind. So gibt es etwa einen integrierten Laufcoach, der einen dabei unterstützt, sich vor dem Training entsprechend aufzuwärmen, dass es zu keinen Verletzungen kommt. Auch das Sortiment an Indoor-Sportaktivitäten ist groß, über Ellipsentrainer bis hin zu Kraftmaschinen. Es sind zudem viele Einzelübungen enthalten, mit passenden Ansagen und Bildern. Gesundheitsfeatures, die besonders zu erwähnen sind, sind die Messung des Blutdrucks, Körperfett sowie das EKG. Diese werden mit der Smartwatch aufgezeichnet und können über das Smartphone im Health Monitor abgerufen werden.



Die Samsung Smartwatch Pro ist aus Titan und in den Farben Grau und Schwarz ab 469 Euro erhältlich. Die Version mit LTE kostet 519 Euro. Das Gehäuse ist mit 45 mm definiert. Die Uhr wirkt am Handgelenk dennoch sehr elegant, weil sie mit 15 mm sehr dünn ist. Neben der Pro-Version gibt es auch noch die Galaxy-Watch-5 ab 299 Euro mit einem Gehäuse von 40 mm.

Die Pixel Watch ist noch relativ neu und sticht vor allem durch seine Eleganz hervor © Google

Nur mit Android- und Pixel-Smartphones kompatibel: Google Pixel Watch Die Pixel Watch ist als Alrounder-Smart-Watch für Android-Fans geeignet, denn sie ist ab Version 8.0 kompatibel sowie mit allen Pixel-Smartwatches. Neben zahlreichen Fitnessfunktionen sind jede Menge Sensoren verbaut: Es gibt eine optische und elektrische Herzschlagmessung, ein Gyroskop, einen Altimeter, Kompasse, Beschleunigungssensoren, GPS sowie Galileo und Beidou und Glnoass. Auch Mikrofon und Lautsprecher sind integriert. Auch das Schlaftracking funktioniert mit der Smartwatch. Die Pixel Watch gibt es nur in einer einzigen Größe und zwar in 41 mm in den Farben Schwarz, Champagner-Gold und Silber. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl. Die Uhr kann mit diversen verschiedenen Armbändern kombiniert werden, die extra dazu gekauft werden müssen. Der Akku hält knapp 24 Stunden durch. Ausgeliefert wird die Watch mit Wear OS 3.5. Die Uhr ist ab 379 Euro mit 6 Monate Fitbit Premium Abo erhältlich.

100 Trainings-Modi beherrscht der Fitness-Alrounder © Huawei

Sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel: Huawei Watch GT-3 Die Huawei Watch GT-3 verfügt über insgesamt 100 Trainings-Modi, wie etwa Radfahren, Yoga und Schwimmen und ist damit ein echter Alrounder. Gesundheitssensoren sind ebenfalls jede Menge an Bord: Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, Luftdrucksensor und Temperatursensor. Auch die Blutsauerstoffsättigung kann mit der Smartwatch gemessen werden. Die Uhr kann außerdem den Schlaf überwachen und dabei die Herzfrequenz überwachen. Die Huawei Watch GT-3 punktet vor allem mit einem äußerst leistungstarken Akku. Bei der 46-mm-Version hält dieser bis zu 14 Tage durch, bei der 42-mm-Version bis zu 7 Tage. Die 46-mm-Version kommt mit einem 1,43 Zoll Pixel-Amoled-Farbdisplay, die 42-mm-Version mit einem 1,32-Zoll-Farbdisplay und verfügt über GPS und Bluetooth. Die Uhr kann sowohl in Verbindung mit Android 6.0 und neuer sowie iOS 9.0 und neuer betrieben sowie HarmonyOS betrieben werden. Die 46-mm-Version kommt mit einem schwarzen Fluoroelastometer-Armband oder Edelstahlarmband. Die kleinere Version mit einem weißen Lederarmbad oder goldfarbenem Milanaise-Armband. Beide Versionen sind ab 219 Euro verfügbar.

Das Modell Lily ist für zarte Handgelenke und in weiß wirkt die Smart Watch besonders edel © Garmin

Für iOS und Android geeignet: Garmin Lily Garmin bietet ein großflächiges Sortiment an Fitnesstrackern für viele unterschiedliche Sportarten. Das Smartwatch-Modell Lily eignet sich etwa besonders für schmale Handgelenke. Sportlich betrachtet handelt es sich bei Lily um ein Alround-Modell mit Apps für Yoga, Gehen, Cardio und Atemübungen. Beim Gesundheitsbereich sticht die Uhr besonders durch eine Energie- und Stresslevelmessung, Zyklustracking und einer Funktion namens „Body Battery“ zur Einschätzung seiner eigenen körperlichen Reserven, hervor. Auch Schlaftracking ist mit der Uhr möglich. Lily ist in zartem Design gehalten und verfügt über die Maße 34,5 x 34,5 x 10,15 mm. Der Akku hält bis zu 5 Tage durch. Die Uhr kommt mit einem weißen Gehäuse mit goldfarbener Lünette und Armband aus italienischem Leder und ist ab 269,99 Euro erhältlich.

Das Smart Band 7 Pro von Xioami ist günstig, aber kann mit seinen vielen Funktionen mit den höherpreisigen Modellen mithalten © Xiaomi

Für die kleinere Geldbörse sowie für iOS und Android geeignet: Xiaomi Smart Band 7 Pro Dabei handelt es sich um ein wirklich günstiges Fitnessarmband mit einer tollen Auswahl an austauschbaren Armband-Riemen in sechs klassischen Farben. Neben Schrittzähler bietet das Xiaomi Smart Band 7 Pro GPS und Bewegungstracking. Es sind 10 Laufkurse vorinstalliert mit unterschiedlicher Intensität. Das Armband kann vibrieren und das Display aufleuchten, um dich daran zu erinnern, deine Herzfrequenz- und Geschwindigkeitsziele zu erreichen und so sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Training herausholst. Insgesamt kommt das Xioami Smart Band 7 Pro mit 110 Trainingsmodi. Die Akkulaufzeit hält bis zu 14 Tage. Außerdem mit an Bord: die ganztägige Überwachung der Herzfrequenz und Sauerstoffgehalt im Blut. Das Band ist zudem wasserdicht und zum Schwimmen geeignet. Geladen wird das Modell per USB-Kabel. Das Xiaomi Smart Band ist ab 99 Euro erhältlich.