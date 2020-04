Fitness-Tracker und Smartwatches: Welches Gerät passt zu mir?

Wer in Zeiten der sozialen Distanzierung das Laufen für sich entdeckt hat, möchte seine sportlichen Aktivitäten vielleicht gerne elektronisch aufzeichnen. Die Zahl an verschiedenen Fitness-Trackern und Smartwatches am Markt ist aber nahezu unüberschaubar. Welche Fragen man sich vor dem Kauf stellen sollte, haben wir hier beschrieben.

Die futurezone hat Geräte in allen Preisklassen gesammelt, auf die sich ein genauerer Blick lohnt.

Klein und günstig

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi bietet mit seinem Mi Band 4 aktuell einen der preisgünstigsten Einstiege in die Welt der Selbstvermessung. Das aktuelle Mi Band 4 ist gerade einmal für 30 Euro zu haben. Dafür bekommt man einen Schrittzähler, einen Pulsmesser sowie einen Schlaf-Tracker und eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen. Verschiedene Modi für verschiedene Sportarten zeichnen auf Basis des Puls den Kalorienverbrauch auf.

Wer damit seine Laufstrecken aufzeichnen möchte, muss mangels GPS-Chip aber sein Handy immer dabei haben. Auch ist das Display sehr klein ausgefallen - um alles darauf erkennen zu können, braucht man sehr gute Augen. Wer nicht sofort zuschlagen möchte, sollte sich aber vielleicht noch ein paar Wochen gedulden - mit dem Mi Band 5 steht bereits das Nachfolgemodell in den Startlöchern.