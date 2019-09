Xiaomi Mi Band 4 im Test: Immer noch der Preis-Leistungs-König

Features und Akkulaufzeit

In das Mi Band integriert sind Bewegungssensor sowie ein Pulsmesser. So können etwa Schritte oder Schwimmbewegungen gezählt werden. Auf einen integrierten GPS-Sensor muss man beim Mi-Band verzichten, genauso wie auf internen Speicher, um etwa Musik abzulegen. Immerhin kann man die Musikwiedergabe am Smartphone über das Band steuern. Außerdem bekommt man Benachrichtigungen und Anrufe wahlweise an das Band gesendet.

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku hat eine Kapazität von 135mAh. Laut Xiaomi kommt man damit bis zu 20 Tage lang ohne Steckdose durch, aber natürlich nur dann, wenn man die Funktionen entsprechend reguliert hat.

Mit permanenter Pulsmessung und Schlaftracking schafft das Mi Band 4 in meinem Test gut acht Tage, ohne an die Steckdose zu müssen. Ist der Strom einmal leer, wird über eine beigelegte Ladeschalle aufgeladen. Schlechte Nachrichten gibt es für Besitzer des Vorgängers: Der alte Ladeadapter ist nicht mit dem neuen Band kompatibel.