Xiaomi bringt 48-Megapixel-Phone um 215 Euro

Display und Akku

Das AMOLED-Display misst 6,01 Zoll und wird von Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Geprägt ist der Bildschirm von einem Notch in Tropfenform, in dem sich die 32 MP-Selfiekamera befindet. Der Screen selbst löst lediglich mit 1560 x 720 Pixel auf, was eine Pixeldichte von 286ppi bedeutet. Im Display ist der Fingerprintsensor angebracht.

Der Akku hat eine Kapazität von 4030 mAh und kann mit bis zu 18 Watt schnellgeladen werden. Außerdem verfügt das Mi A3 auch über einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss.