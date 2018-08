Xiaomi Mi Band 3 im Test: Viel Fitnessband für 27 Euro

Bedienung: Wisch Wisch

Bedient wird das Band 3 über Wischbewegungen am Display sowie einer Soft-Touch-Taste am unteren Rand. Durch seitliche Wischbewegungen kann man am Band verschiedene Menüpunkte durchsteuern, darunter etwa auch die Pulsmessfunktion, das Wetter oder die Benachrichtigungen, die vom per Bluetooth verbundenen Handy ankommen.

Die Bedienung über den Touchscreen funktioniert im Alltag bestenfalls durchschnittlich. Allzuoft passiert es mir, dass Wischbewegungen am Band nicht korrekt registriert werden. Auch das Öffnen der verschiedenen Menüs wird so erschwert.

Die Funktionen

Glücklicherweise gibt es neben den Menüs auf dem Band selbst noch die Mi-Fit-App, die als eigentliches Zentrum der Fitness-Funktionen fungiert. Das Band trackt alle Werte, wie man sie von vergleichbaren Produkten auch kennt. So wird neben den Schritten auch der Puls gemessen. Wahlweise automatisch in fixen Zeitabständen (minütlich, alle zehn Minuten oder stündlich) oder manuell.

Sportliche Tätigkeiten abseits von Gehen oder Laufen müssen in der App manuell gestartet werden. Anschließend bekommt man Infos darüber, wie viel man sich bewegt hat und wie sich der Puls dabei entwickelt hat. Um eine Karte der zurückgelegten Strecke zu generieren, greift das Wearable auf den GPS-Sensor im Handy zurück. Wahlweise kann man sich auch warnen lassen, falls der Puls während des Trainings einen bestimmten Grenzwert überschreitet.