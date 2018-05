Der Bildschirm ist im Vergleich zum Vorgänger etwas geschrumpft (1,2 statt 1,23 Zoll), ist aber qualitativ ebenfalls deutlich hochwertiger. So fällt die Darstellung der Schrift aufgrund einer höheren Auflösung (240 mal 240 Pixel statt 215 mal 180 Pixel) deutlich schärfer aus. Obwohl das Glas deutlich stärker spiegelt, ist der Bildschirm auch bei Tageslicht gut ablesbar. Bei Nacht schaltet sich auf Wunsch die Hintergrundbeleuchtung automatisch ein, wenn der Nutzer die Hand hebt. Ich habe es aber meist bevorzugt, die Beleuchtung per Tastendruck zu aktivieren - das ist vor allem im Kino deutlich diskreter.

Der Bildschirm wird nun auch offiziell von Corning Gorilla Glass 3 geschützt, das sich im Vergleich zum “chemisch verstärkten Glas” des Vorgängers auch gegenüber leichten Kratzern als widerstandsfähiger erweist. Eine Schutzfolie ist somit nicht mehr unbedingt erforderlich. Zudem profitiert man von der Tatsache, dass man nicht mehr ständig mit dem Finger auf den Bildschirm tapsen muss, sodass dieser von Fingerabdrücken frei bleibt. Lediglich auf der Metall-Lünette zeigten sich nach ein paar Wochen leichte Kratzer.

Wie zu iPod-Zeiten

Obwohl sie sich funktional den Großen annähert, ist die Forerunner 645 Music keine Smartwatch. Über die hauseigene Plattform Connect IQ können zwar Apps heruntergeladen werden, diese sind aber funktional deutlich eingeschränkter als bei der Apple Watch oder Android-Wear-Geräten. So gibt es beispielsweise eine Uber-App, die dem Nutzer verrät, wann der Uber-Fahrer kommt, eine Bestellung kann aber nicht über die Uhr abgegeben werden. Fans von Navigations- und Karten-Apps werden hier aber rasch fündig. Zudem gibt es eine reichhaltige Auswahl an anpassbaren Ziffernblätter-Designs und praktische Mini-Apps, beispielsweise um das geparkte Auto wiederzufinden.

Die Installation der Apps ist allerdings mühsam. Der Nutzer muss Garmin Express auf seinem PC oder Mac installieren und dort sein Garmin-Konto und Gerät registrieren. Von dort aus öffnet man den Connect-IQ-Store und wählt die gewünschten Apps aus. Erst dann kann die App heruntergeladen und mit der Uhr synchronisiert werden. Ein langwieriger Prozess, der an das Synchronisieren alter MP3-Player erinnert. Das mag im Jahr 2009 noch in Ordnung gewesen sein, 2018 wäre die Verwaltung per Smartphone-App aber durchaus angebracht.

Musik hören wie 2007

Von diesem Problem wird auch das namensgebende Feature der Forerunner 645 Music geplagt: Die Musik-Wiedergabe. Die Uhr verfügt über rund vier Gigabyte Speicher, wovon der Großteil für Musik verwendet werden kann. Laut Garmin können bis zu 500 Titel hinterlegt werden, wobei das von Titellänge und Bitrate abhängig ist. So weit, so gut. Doch bereits das Übertragen der Musik ist mühsam. Wie bei den Apps können die Titel nur über PC oder Mac auf die Uhr übertragen werden. Auch Playlists müssen vor dem Synchronisieren erstellt und können weder auf Uhr noch in der App bearbeitet werden.