Xiaomi hat bereits eine Million Stück des Mi Band 3 verkauft

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat am 31 Mai nicht nur seine neuen Smartphone-Spitzenmodelle der Mi-8-Serie gezeigt, sondern auch sein neues Fitness-Band Mi Band 3 vorgestellt. Nun hat Xiaomi-Chef Wang Xiang via Twitter bekannt gegeben, dass die Verkäufe sehr gut gelaufen sind.

Demnach wurden von dem Band, das am 5. Juni in den Verkauf gegangen ist, in den ersten zweieinhalb Wochen rund eine Million Stück abgesetzt.