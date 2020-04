Fitness-Tracker und Smartwatches: Was man beim Kauf beachten soll

Aktuell gibt es nur wenige gute Gründe, die eigenen vier Wände zu verlassen. Einer davon ist Sport und zu den beliebtesten Aktivitäten zählt hier das Laufen. Und für viele Läufer gilt: Jeder Schritt, der nicht getrackt wird, zählt nicht.

Am Markt finden sich aktuell eine Vielzahl an Geräten in allen Preisklassen. Egal ob günstiges Fitnessband oder teure Multifunktionsuhr: Einige Funktionen hat man immer. Dazu gehören etwa Schrittzähler, Pulsmessung und Schlaftracking. Auch das Weiterleiten von Benachrichtungen am Handy funktioniert mit den meisten Geräten - wie sinnvoll es ist, hängt aber unter anderem von der Displaygröße ab.

Die futurezone zeigt, welche anderen Punkte man vor dem Kauf eines Fitness-Trackers oder einer Smartwatch bedenken sollte.

1. Design und Display

Die erste Frage, die man sich vor dem Kauf stellen muss, ist, welchen Formfaktor man bevorzugt. Schmale Fitnessbänder sehen sehr dezent aus, verfügen aber auch über äußerst kleine Displays. Man muss schon sehr genau hinsehen, um etwas zu erkennen. Multifunktionale Uhren mit zahlreichen Funktionen und großem Display sind hingegen oft klobig und somit auch nicht jedermanns Sache. Auch gilt es zu bedenken, welche Bedienung man bevorzugt. Manche Uhren lassen sich über einen Touchscreen steuern, was angesichts der kleinen Displays manchmal eine Herausforderung sein kann. Andere wiederum setzen auf Tasten und Knöpfe im Rahmen der Uhr.

2. Welches Handy

Um eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker sinnvoll zu nutzen, muss man sie in der Regel mit einem Smartphone koppeln. Aus diesem Grund sollte man zumindest ein einigermaßen aktuelles Handy nutzen. Ob man nun ein Android-Smartphone oder ein iPhone verwendet, ist bei einem Großteil der Geräte allerdings sekundär. Hersteller wie Fitbit, Garmin, Xiaomi oder Samsung bieten ihre Apps für beide Betriebssysteme an. Eine Ausnahme hier ist Apple. Für die Nutzung einer Apple Watch, ist ein iPhone zwingend notwendig. Samsungs Galaxy Watch funktioniert zwar grundsätzlich mit iPhones, aber eingeschränkt. In Sachen Smartwatch-Betriebssystem kochen die Hersteller heute übrigens so gut wie alle ihr eigenes Süppchen. Google hat es nicht geschafft, dass Wear OS (früher Android Wear) breite Akzeptanz findet.