Garmin MarQ Expedition im Test: Edel-Smartwatch um 1.750 Euro

Voll gepackt mit Features

Wie Garmins Spitzenmodelle der Fenix-Serie ist auch die MarQ vollgepackt mit Features: Europakarten, 32GB Speicher, Garmin Pay, Herzfrequenz- und Stresslevelmessung, Schlaftracking, Pulsoximeter, Atemzüge in der Minute beim Schlafen, Kartendaten für Skipisten und Golfplätze, Body Battery, Barometer, Trendanzeige usw.

Auch wenn Garmin die MarQ Expedition als Outdoor- und Wanderuhr anpreist, kann man sie für so ziemlich jede andere Sportart nutzen. Body Battery zeigt an, wie fit man ist und soll so dabei helfen, die Intensität des nächsten Trainings anzupassen. Beim Kraftraining versucht die Uhr die Übungen und Wiederholungen zu erkennen, was etwa bei Langhantel-Bankdrücken und Trizepsstrecker gut funktioniert hat, bei Kniebeugen mit Langhantel aber kaum.

Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen usw. kann ebenfalls getrackt werden. Bei solchen und anderen Aktivitäten wird zudem der Trainingseffekt für Aerob und Anaerob berechnet.