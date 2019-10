Polar Ignite im Test: Eine gute Fitness-Uhr und schlechte Smartwatch

Sport-Tracking

Hier gibt sich die Ignite, wie von Polar zu erwarten ist, keine Blöße. Das eingebaute GPS erfasst die Position angenehm schnell. Für viele Ausdauer-Trainings gibt es eine Indoor-Option (ohne GPS-Tracking). Die Aufzeichnung von Schwimmen wird ebenfalls unterstützt. Die Ignite erkennt dabei, welcher Schwimmstil für wie viele Meter (in 25m-Schritten) genutzt wurde.

In der App wird zudem in der Wochenansicht eine Einschätzung angezeigt, wie „Aufbauend“, „Unterfordernd“ oder „Überfordernd“. Bei letzterem wird auch angezeigt, in welchen Tagen nach dem Training man vorsichtig sein sollte, weil hier das Risiko für Verletzungen höher ist. Die Info ist zwar nicht ganz so verständlich aufbereitet wie bei „ Nightly Recharge“, aber es ist dennoch lobenswert, wie Polar mit diesem Thema umgeht.

Die Messung der Herzfrequenz ist ebenfalls gut und stimmt mit den Messungen eines dedizierten Brustgurts und Pulsmessgerät überein. Nur die Anzeige an der Uhr im Watchface, also wenn kein Training aufgezeichnet wird, ist ab und zu ein paar Sekunden hinten nach mit der Anzeige des aktuellen Pulses.

Was die Ignite nicht bietet: Einen Standalone-Musikplayer, um auch ohne Smartphone Musik beim Training per Bluetooth-Kopfhörer zu hören. NFC fehlt ebenfalls, was aufgrund der in Österreich nur eingeschränkt verfügbaren NFC-Zahldienste nicht so schlimm ist. Auch eine automatische Workout-Erkennung, was etwa von Radfahrern gerne für den Arbeitsweg genutzt wird, gibt es nicht.