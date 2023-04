Fitnesstracking in jeder Preisklasse: Von gratis bis teuer

Wer regelmäßig laufen geht oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, möchte vielleicht einen Überblick über seine sportlichen Aktivitäten erhalten. Möglich ist dies mit einer Vielzahl an verschiedenen Geräten: Die Bandbreite reicht von Gratis-Anwendungen für das Smartphone über günstige Fitnessarmbänder und modernen Smartwatches bis hin zu Luxus-Sportuhren.

Die Funktionsweise ist dabei immer dieselbe: Die tragbaren Gadgets zeichnen mithilfe unterschiedlicher Sensoren die relevanten Daten auf und übermitteln sie an das Smartphone. Dort werden sie in einer entsprechenden App in übersichtlichen Diagrammen und Grafiken aufbereitet, sodass man einen detaillierten Überblick über seine Aktivitäten erhält.