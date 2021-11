Wir haben die Apple Watch Series 7 mehrere Wochen lang getestet. Das Fazit: Die Apple Watch ist einfach die beste Smartwatch, die es derzeit auf dem Markt gibt - daran habe ich keinen Zweifel. Warum das so ist, liegt aber weniger an der Hardware.

Im September hat Apple die neue Version seiner Smartwatch präsentiert. Die Apple Watch Series 7 birgt wenig Überraschungen und kaum Veränderungen . Wieso auch? Apple hat keinen Grund, an den Stellschrauben zu drehen und so die Erfolgsgeschichte seiner smarten Uhr aufs Spiel zu setzen.

Ein Schritt zurück

Gehen wir einen Schritt zurück: Es war das Jahr 2013 als Samsung mit seiner Galaxy Gear in den Smartwatch-Markt eingestiegen ist. Für Furore sorgte zu dieser Zeit vor allem das erfolgreiche Kickstarter-Projekt Pebble, mit seiner minimalistischen Smartwatch. Ein Jahr Später sorgte die Moto 360 von Motorola für Aufsehen.

Von der Apple iWatch - wie das Gerät laut Gerüchten damals bezeichnet wurde - war zu dieser Zeit noch keine Spur. Apple war etwas "late to the party" und stellte die erste Version seiner smarten Uhr erst 2015 vor. Das reduzierte und simple Design konnte von Anfang an überzeugen und wurde bislang auch kaum verändert.

Die Samsung Galaxy Gear hatte 2013 bereits einen AMOLED-Screen und sogar - wenn auch sinnloserweise - eine Kamera. Auf der Software-Seite schwächelte das Gerät aber gewaltig.