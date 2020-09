Samsung Galaxy Watch 3 im Test: Die beste Smartwatch für Android

Bedienung: Drehwurm

Wie eingangs erwähnt, setzt Samsung bei der Galaxy Watch auf das hauseigene Tizen. Die Uhr wird aktuell mit Tizen 5.5 ausgeliefert. Die grafische Benutzeroberfläche ist OneUI in der Version 2.0.

Bedient wird abgesehen vom Touchscreen über 2 Knöpfe an der rechten Gehäuseseite sowie über die drehbare Lünette. Das Benutzermenü ist recht simpel und intuitiv aufgebaut. Der “Homescreen” ist das Watchface bzw. Ziffernblatt. Per Lünette kann man sich dann durch verschiedene Seiten blättern, die man je nach Wunsch konfigurieren kann. So kann man sich entweder Benachrichtigungen, Wetter, Sport oder eine Übersicht aller Apps einstellen. Konfiguriert wird das entweder direkt auf der Uhr oder über die dazugehörige App.

Je nach Widget oder App verläuft die weitere Bedienung über den Touchscreen. Jener ist etwas tief in den Rahmen eingelassen, was gerade das “Swipen” etwas erschwert. Insgesamt reagiert er aber dennoch flott und so, dass er im Alltag ohne große Schwierigkeiten genutzt werden kann.