Huawei Watch 3 Pro im Test: Die erste Uhr mit HarmonyOS

Modischer und eleganter Look

Das robuste Edelstahl-Gehäuse, das hochwertige Lederband und die seitlich angebrachte Krone verleihen der Uhr einen besonders eleganten Look – auch wenn sie etwas wuchtig und ausladend wirkt. Die Tiefe der Uhr gibt Huawei mit 14 Millimeter an. Eine aktuelle Apple Watch hat hingegen eine Tiefe von 10,7 Millimeter.

In der Praxis kommt die Uhr mit einer Akkuladung ganz leicht mehrere Tage aus. Im Modus für ultralange Akkulaufzeit soll sie sogar 21 Tage durchhalten.

Gesteuert wird Huawei Watch 3 Pro entweder mit den üblichen Touch-Gesten oder mithilfe der seitlich angebrachten Krone . Um die Auswahl der verschiedenen Apps übersichtlicher zu gestalten, haben die neuen Huawei-Uhren eine Art App-Launcher , der stark an Apples WatchOS erinnert.

Ist die Uhr einmal mit dem Handy verbunden, dient sie als eine Art Handy-Verlängerung . So werden auf der Smartwatch beispielsweise Benachrichtigungen des Smartphones angezeigt und es lässt sich die Musikwiedergabe steuern. Außerdem gibt es die üblichen zentralen Funktionen von Smartwatches: unter anderem Stoppuhr, Timer, Wetteranzeige, Kompass und eine Auswahl an zahlreichen Watchfaces.

Huawei Watch 3 Pro: In der App Gallery gibt es kaum brauchbare Apps für die Smartwatch.

Huawei Watch 3 Pro: Der App-Launcher erinnert an die Apple Watch

Fitness und Gesundheit, sonst nicht viel

Abseits davon ist die Uhr mit zahlreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen ausgestattet: Mehr als 100 Trainingsmodi, optischer Herzfrequenzsensor, Hauttemperatursensor sowie ein Sensor für die Blutsauerstoffsättigung (SpO2). Daneben gibt es noch eine GPS-Antenne und einen barometrischen Drucksensor.

All diese Features funktionieren genauso, wie man es sich erwartet: Schnell, zuverlässig und mit detaillierten Infos und Grafiken, die zum Teil in der dazugehörigen App am Smartphone angezeigt werden. Neben diesen vorinstallierten Funktionen sieht es allerdings eher mager aus.

So sind in dem App-Store von Huawei kaum praktische Apps zu finden, die man auf der Smartwatch installieren könnte. Beispielsweise gibt es dadurch keine Möglichkeit, die Uhr für kontaktlose NFC-Zahlungen zu nutzen. Und somit wären wir bei einem grundsätzlichen Problem von Smartwatch-Software.

Das generelle Problem der Smartwatch-Software

Android-Smartphones laufen im Grunde alle unter demselben Betriebssystem, nur die Benutzeroberfläche sieht von Hersteller zu Hersteller ein bisschen anders aus. Bei Smartwatches ist dies anders. Dort gibt es seit Jahren eine ungewöhnliche Vielfalt an Betriebssystemen, weil praktisch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht.

Samsung nutzt seine Tizen-Software, Fitbit sein Fitbit OS, Huawei verwendete bislang Lite OS, Apple setzt ohnehin auf das hauseigene watchOS und das eigentliche herstellerübergreifende Android-Pendant - Googles Wear OS - befindet sich seit Jahren in einem schlafwandelnden Zustand. Dieser unübersichtliche Wildwuchs resultiert in einem kleinen Chaos.