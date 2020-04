Garmin Instinct Tactical im Test: Soldaten-Smartwatch mit 90er Vibes

Taktische Funktionen

Abgesehen vom Nachtsichtmodus hat die Instinct Tactical weitere Funktionen, die sie „Tactical” machen. Dazu gehört etwa ein Tarnmodus. Während dieser aktiviert ist, zeichnet die Smartwatch keine GPS-Daten auf und kappt alle Drahtlos-Verbindung.

Beim dualen Positionsformat werden die Koordinaten nach klassischen Längen- und Breitengraden, sowie dem militärischen MGRS-System angezeigt. Der Modus Jumpmaster ist für das Fallschirmspringen gedacht und zeigt Berechnungen für den Release Point und hilft bei der Navigation zum Ziel.

Außerdem gibt es bei den Trainingsarten den Modus „taktisch”. Was an dem anders ist als bei Cardio, Kraft, oder den unzähligen anderen Sport-Modi, weiß anscheinend nicht mal Garmin. Zumindest befindet sich weder auf der Website, noch in der App oder der Beschreibung eine Erklärung für diesen Trainings-Modus.

Was fehlt ist der Kill Switch - diesen gibt es nur bei der mehr als doppelt so teuren tactix Delta. Da das in erster Linie eine Software-Lösung ist (Knopf gedrückt lassen zum kompletten Löschen aller Daten), ist es für mich nicht nachvollziehbar, wieso die Instinct Tactical diese Funktion nicht hat. Schließlich gibt es ja auch den Tarnmodus. Oder geht Garmin einfach davon aus, dass sich Träger einer Instinct Tactical nicht soweit in Gefahr begeben, dass eine Gefangenschaft droht?