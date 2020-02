Microsoft Surface Laptop 3 im Test: Haarlos und grandios

Versionen und Preise

Der erste und zweite Surface Laptop war noch behaart. Die Aluminiumfläche rund um die Tastatur war mit dem Mikrofaserstoff Alcantara beklebt. Diese Alleinstellungsmerkmal ist jetzt verschwunden, bei 2 von 4 Farbvarianten. Folgende Farben stehen zur Auswahl:

Sandstein

Schwarz

Platin Grau

Platin Grau (mit Alcantara)

Kobalt Blau (mit Alcantara)

Wer seine Handballen beim Tippen auf einem Teppich ruhen lassen will, muss den Laptop also in Grau oder Blau nehmen. Allerdings geht das Spiel auch in die andere Richtung. Wer den Laptop 3 zum günstigsten Preis haben will (i5, 8GB RAM, 128 GB Speicher, 1.149 Euro UVP), muss die Variante Platin Grau mit Alcantara wählen.

Alle anderen Farben gibt es nur in der Mindestausstattung i5, 8 GB RAM und 256 GB Speicher, die 1.449 Euro (UVP) kostet. Wenn man es negativ ausdrücken will: Für die volle Farbauswahl zahlt man 300 Euro Aufpreis (und kriegt dafür mehr Speicher). In der teuersten Ausstattungsvariante (i7, 16 GB RAM, 1 TB Speicher) kostet der Laptop 3 2.649 Euro.