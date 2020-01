HP Omen X2S im Test: Viel Leistung und 2 Displays um 3000 Euro

Ausschnittsweise Spiegeln

Abgesehen davon reagiert das Zweit-Display wie ein zweiter angesteckter Bildschirm. Will man am Zweit-Display etwas anzeigen, zieht man es einfach mit dem Cursor dorthin. Über dem Touchpad gibt es noch eigene Tasten für die Helligkeit des Zweit-Displays, das Aufrufen eines virtuellen Nummernblocks (macht aufgrund der Position des Zusatz-Bildschirms wenig Sinn) und das Tauschen des aktuellen Fensters am Haupt-Display mit dem des Fensters am Zweit-Bildschirm.

Nutzt man das Zweit-Display nicht für irgendwelche bestimmten Programme, kann das „ Omen Command Center“ in einer dafür angepassten Ansicht dargestellt werden. Dies zeigt Leistungsmerkmale, die Schnelleinstellung für die Leistungsmodi und Beleuchtung, sowie die „Bildschirmspiegelung in Echtzeit“. Damit kann ein Ausschnitt aus dem Spiel vergrößert am Zweit-Display angezeigt werden, etwa das Radar oder die Minikarte. Mit den vorgegebenen 5 Ausschnitten zum Auswählen funktioniert das einigermaßen. Das Zeichnen mit der Maus des gewünschten Vergrößerungsfensters geht nur bei Spielen, bei denen die Maus nicht fixiert ist, was zB. Shooter ausschließt.