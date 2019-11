Azio Retro Classic im Test: Edel-Tastatur mit Schreibmaschinen-Flair

Beleuchtung und Bauhöhe

Der Switch jeder Taste hat eine LED in der Mitte. Dadurch werden die Tasten von unten angeleuchtet und die semi-transparente Beschriftung so beleuchtet. Durch die mittige Beleuchtung ist das Licht sehr gleichmäßig. Die Helligkeit kann in drei Stufen reguliert werden. Wer will kann die Beleuchtung auch ganz ausschalten.

Das Keyboard steht auf dicken Gummifüßen, was in Verbindung mit dem hohen Gewicht sehr gut das Verrutschen verhindert. Die hinteren zwei Füße sind mit einem Drehmechanismus in zwei Stufen höhenverstellbar, um den Winkel anzupassen.

Das Azio Retro Classic ist deutlich höher als andere Tastaturen. Im Vergleich zur exzellenten Logitech G513 Carbon, die ich derzeit nutze, ist sie 1,2 cm höher. Wer sehr viel tippt oder vielleicht ohnehin schon Probleme mit seinen Handgelenken hat, sollte deshalb eine Handballenauflage nutzen. Azio bietet passende Auflagen um 65 Euro an. Auflagen anderer Hersteller gibt es ab 10 Euro – die passen aber optisch nicht unbedingt zum edlen Azio-Design.