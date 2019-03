Microsoft Classic IntelliMouse im Test: So gut fühlt sich Retro an

Designfehler

Wie schon das Original ist auch die Classic IntelliMouse kabelgebunden. Wer der originalen Explorer 3.0 hinterherweint, will aber ohnehin eine Kabelmaus haben. Ein kleiner Nachteil ist, dass das Kabel relativ steif und widerspenstig gegen das Zurechtbiegen ist. So hat man am Schreibtisch mitunter eine unschöne Kabelkurve liegen.

Ein größeres Problem ist ein Designfehler. Das Material, auf dem Daumen- und Ringfinger auflegen, ist Gummi. Und Gummi nutzt sich ab. Nach etwa drei Monaten ist die Stelle, an der der Daumen aufliegt, sicht- und fühlbar abgerieben. An der rechten Seite ist es, an der Stelle, an der der Ringfinger aufliegt, genauso. Man muss also davon ausgehen, dass die Maus nach einem Jahr sehr deutliche Abnutzungserscheinungen haben wird und sich womöglich nicht mehr so gut anfühlt, wie zu Beginn.