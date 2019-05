Sega Mega Drive Klassiker für Fire TV: Spielesammlung im Test

Gameplay

Das Gameplay der Retro-Spiele hat mich positiv überrascht. In Kombination mit dem Steelseries-Gamepad war es möglich, Klassiker wie Streets of Rage oder The Revenge of Shinobi genauso zu spielen, wie ich es aus den 90ern in Erinnerung habe. Von Verzögerungen, wie es in Reviews vereinzelt zu lesen ist, habe ich während des Betriebs mit einem Fire TV 4K Ultra HD nicht bemerkt. Auch bei schnellen Games, wie etwa den Sonic-Titeln, läuft alles flüssig.

Das Speichern und Laden funktioniert ohne jegliche Probleme. Etwas unverständlich ist, dass man nur drei Speicherslots pro Game hat – im Alltag reicht das aber in der Regel aus.