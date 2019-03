Sega Mega Drive Mini kommt im Herbst

Angekündigt wurde sie bereits im vergangenen Jahr, nun hat der japanische Hersteller weitere Details zu seiner Retro-Konsole Mega Drive Mini bekanntgegeben. Die Konsole, mit der Sega in die Fußstapfen der Nintendo-Neuauflagen NES Classic Edition und SNES Classic sowie der PlayStation Classic tritt, soll am 19. September vorerst in Japan und den USA auf den Markt kommen und wird rund 80 Dollar kosten.