PlayStation Classic im Test: Grüße aus der Pubertät der Videospiele

Schwierige Phase für Games

Die Auswahl ist als Ganzes wohl einigermaßen repräsentativ für die Ära der Videospiele, der sie entstammt. An dieser Stelle kommt aber ein grundsätzlicher Nachteil ins Spiel, den Sony im Vergleich mit Nintendo im Kampf der Minikonsolen hat: Die originale PlayStation leitete einen Umbruch bei den Videospielen ein, den Sprung in die 3D-Ära. Während auf Nintendos Konsolen einfache Spiele liefern, die in 2D auch heute noch gut aussehen, muss die PlayStation Classic Games aus einer Zeit aufbereiten, in der die Komplexität der Spiele zunahm und die 3D-Grafik noch in den Kinderschuhen steckte. Gerade die prinzipielle Vergleichbarkeit mit moderner Konsolengrafik lässt viele PlayStation Classic Games sehr alt aussehen. In manchen Situationen ist nur mit viel Fantasie erkennbar, was da auf dem Bildschirm überhaupt passiert. Ein Spiel wie Battle Arena Toshinden ist heute wohl nur noch für Hardcorefans halbwegs verdaulich.

Dazu kommt, dass die Qualität der Emulation sehr bescheiden ist. Die Bilder sehen allgemein verwaschen aus. Die Ausgabe der PlayStation Classic erfolgt mit einer Auflösung von 720p. Dass keine weiteren Einstellungen möglich sind, ist ärgerlich, da diese bei den konkurrierenden Konsolen durchaus einen mitunter positiven Effekt auf die Darstellung haben. Während des Tests ist es wiederholt zu Bildfehlern gekommen, beispielsweise springenden Bildern, Ruckeln und Flackern. Die Steuerung ist positiv hervorzuheben: Sie funktioniert wie früher. Die Controller sind exakte Nachbauten Originale. Manch moderner Spieler wird die Analogsticks vermissen. Die gab es früher aber eben auch nicht.