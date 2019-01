Mit diesen Apps verpasst du deinen Aufnahmen den Retro-Look

BitCam

Um ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern, haben die Entwickler von The Iconfactory die App BitCam auf den Markt geworfen. Laut eigenen Aussagen sollte die Anwendung zeigen, was man heute mit den technischen Einschränkungen von damals designen würde. Herausgekommen ist dabei BitCam. Die gesamte App ist Minimalismus pur. Eine Eigenschaft, die manch andere Applikation gut vertragen könnte. In schlichtem Schwarz-Weiß gehalten, soll die Oberfläche den damaligen Ängsten um stabile Farbdarstellung Rechnung tragen.

Das Ergebnis sind ordentlich rauschende Bilder, die die aufzunehmenden Motive nur noch schemenhaft erkennbar machen. Durch Tippen ins Bild wird die zu fokussierende Stelle mit einem Kreuz markiert. Sofern wir aber noch irgendetwas auf der Aufnahme erkennen möchten, sollten einigermaßen gute Lichtbedingungen herrschen. Andernfalls ist nach dem Fokussieren nichts mehr auf dem Bild zu erkennen.

Mit nur drei Knöpfen ausgestattet, ist Bitcam erfrischend aufgeräumt. Neben dem Auslöser gibt es noch einen Button für Danksagungen der Entwickler sowie ein eigens Menü. Hier kann noch zwischen Fat-Bits und Super-RES gewählt werden. Installierbare Farb-Grafiken sowie ein Preset zum Zuschneiden von Instagram-Fotos ist ebenfalls vorhanden.

BitCam ist kostenlos für iOS erhältlich. Die Vollversion kostet 2,29 Euro.