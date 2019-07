HP Spectre Folio im Test: So gut riecht kein anderes Notebook

Zum Knicken

Aufgrund des massiv wirkenden und durchgängigen Ledergehäuses fragt man sich zu Beginn, wie das Spectre Folio vom Notebook zum Convertible wird. Der Trick ist der Knick. Dieser befindet sich mittig im Lederbezug.

Ist das Spectre Folio aufgeklappt, kann man den Display-Unterteil nach vorne schieben. So kann man es in einer Position einrasten lassen, bei der nur das Touchpad frei ist. Dies ist für beengte Platzverhältnisse praktisch, wie etwa im Flugzeug. Wenn man den Winkel anpassen will, kann man es in diesem Modus auch auf den Kopf stellen.

Das Display lässt sich flach auf die Tastatur legen. Dadurch bekommt das Spectre Folio einen Tablet-Formfaktor. Allerdings ist das Gerät mit 1,47 kg eher schwer, weshalb man es im Tablet-Modus nicht lange in der Hand halten möchte. Das Aufstellen im Zelt-Modus ist ebenso möglich, wenn man das Display nicht ganz auf die Tastatur legt und das Convertible so aufstellt.

Perfekt ist das Ganze aber nicht. Im herkömmlichen Notebook-Modus ist der maximale Aufklappwinkel bei etwa 30 Grad. Für das Tippen am Schreibtisch ist das ausreichend. Habe ich das Gerät aber am Schoß, etwa um bei Konferenzen oder Vorträgen mitzuschreiben, hätte ich gerne den Bildschirm mehr aufgeklappt.

Positiv ist die Steifigkeit des Klappmechanismus. Das Display wackelt bei Berührungen und Erschütterungen weniger nach, als bei anderen Modellen. Das Einrasten in den verschiedenen Modi wird durch starke Magneten sichergestellt. Sollte man Kleingeld in der Tasche haben, in der das Notebook transportiert wird, kann es durchaus passieren, dass Cent-Münzen an der Außenseite des Spectre Folio hängenbleiben.