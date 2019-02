Lenovo Yoga Book C930 im Test: E-Ink-Display ersetzt Tastatur

Klopf Klopf

Sieht man sich das C930 etwas genauer an, fällt auf, dass es keine Aussparung im Gehäuse gibt, um es zu öffnen. Da Ober- und Unterseite noch dazu von Magneten zusammengehalten werden braucht man zwei Hände, um das Display sicher zu öffnen – oder man setzt auf die höfliche Methode.

Dazu klopft man an. Wenn man es richtig gemacht hat, öffnet sich das C930 wie von Geisterhand etwa einen Zentimeter. Das ist genug Platz, um das Notebook mit einer Hand öffnen zu können. Beim Klopfen muss man allerdings die richtige Stelle treffen, damit das funktioniert. Diese ist am unteren Rand in der Mitte. Auch darf man nicht zu zaghaft zu klopfen. Ein sanftes Antippen mit dem Finger reicht nicht. Am sichersten ist ein schnelles „klopf klopf“ mit dem Fingerknöchel.

Verlässlich ist der Klopf-Mechanismus nicht. Im mehrwöchigen Testzeitraum wurde das C930 etwa ein paar Tage nicht genutzt und verweigerte danach den Einlass per Einklopfen – obwohl der Akku zu über 40 Prozent geladen war. Manchmal hat der Klopf-Mechanismus gut funktioniert, etwa auch wenn in Windows das Gerät heruntergefahren statt nur in den Standby-Modus versetzt wurde.