Huawei MateBook 13 im Test: Finstere MacBook-Alternative

Apropos Tastatur: Während Huawei im Spitzenmodell MateBook X Pro die Kamera in der Tastatur versteckt, wurde sie beim MateBook 13 in den Rahmen verlagert. Eine weise Entscheidung, denn obwohl die ausklappbare Kamera im MateBook X Pro zunächst wie eine gute Idee wirkt, ergeben sich im Alltag zahlreiche Probleme. Durch die Nähe zur Tastatur verdeckt man mit den Händen die Linse, wenn man beispielsweise während eines Skype-Videochats Notizen machen möchte. Zudem fällt die Perspektive, bei der der Nutzer von schräg unten gefilmt wird, oftmals alles andere als vorteilhaft aus. Durch das Verfrachten der Ein-Megapixel-Kamera in den Rahmen vermeidet man diese Probleme, der Rahmen über dem Bildschirm fällt aber etwas breiter als beim Spitzenmodell aus. Der knapp ein Zentimeter breite Rahmen ist jedoch verschmerzbar und fällt kaum auf.

Die Qualität der Kamera ist solide und für Videotelefonate in HD-Qualität ausreichend. Auch das Mikrofon lieferte gute Ergebnisse und kann auch in Großraumbüros zum Einsatz kommen (aber bitte aus Rücksicht auf Kollegen vielleicht doch lieber in einen ruhigen Raum zurückziehen). Leider ist die Kamera nicht Windows-Hello-fähig. Für das biometrische Log-in muss man daher auf den in die Power-Taste integrierten Fingerabdrucksensor zurückgreifen. Dieser erwies sich im Test als etwas unzuverlässig, was aber eher an einem Problem mit den Standby-Funktionen von Windows 10 lag. Aus unerfindlichen Gründen ließ sich der Laptop nicht durch einen einfachen Tastendruck aus dem Standby aufwecken, meist musste man die Taste mehrmals betätigen. Da man dabei den Finger nicht lange genug auf dem Sensor ließ, wurde meist auch nicht der Fingerabdruck erkannt und Windows verlangte PIN oder Passwort.

Unnötig dunkel

Der Bildschirmdeckel lässt sich auf knapp 120 Grad aufklappen und so auch bequem mit einem Laptop-Ständer verwenden. Die in Österreich verkauften Geräte werden zudem mit Touchscreen ausgeliefert, der bis zu zehn Eingaben gleichzeitig erkennen kann. Der Nachteil daran: Der Bildschirm ist spiegelnd, was vor allem im Freien untertags lästig sein kann. Der Bildschirm fällt mit 300 Nits zwar genauso hell wie beim MacBook Air aus, in der Praxis lässt sich dieser Wert aber wegen aggressiver Energiespar-Einstellungen selten erreichen. Der Umgebungslichtsensor regelt die Bildschirmhelligkeit, wohl zugunsten der Laufzeit, stets einen Tick zu niedrig. Auch im Netzbetrieb bei deaktivierten Energiesparmaßnahmen lässt sich das nicht umgehen.