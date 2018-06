Huawei MateBook X Pro im Test: Das Anti-MacBook

Das Touchpad, das mit zwölf mal 7,8 Zentimeter mehr als großzügig bemessen ist, gehört zu den besseren Vertretern unter Windows-Laptops. An die Präzision des MacBook-Pro-Touchpads reicht es dennoch nicht heran. Das ist allerdings weniger auf das Touchpad als auf Windows zurückzuführen, das Gesten bei weitem nicht so zuverlässig erkennt wie macOS. Zudem muss man vergleichsweise mehr Kraft beim Klicken aufwenden als beim MacBook Pro. Glücklicherweise ist man nicht so oft auf das Touchpad angewiesen wie bei MacBooks, da das MateBook X Pro auch über einen Touchscreen verfügt. Dieser erkennt die Eingaben präzise und zuverlässig. Ebenso gut gelungen ist der Fingerabdrucksensor, der dafür sorgen soll, dass Einschalten und Einloggen in einem Schritt absolviert werden können. Die Erkennung des Fingerabdrucks gelang stets ohne Probleme, hin und wieder wollte sich der Laptop aber beim ersten Tastendruck nicht einschalten lassen.

Solide spiegelnd

Huaweis 13,9 Zoll großer “FullView”-Bildschirm profitiert vor allem vom Design des Laptops, da das nahezu rahmenlose Design sofort die Blicke auf sich zieht. Im direkten Vergleich mit der Konkurrenz kann das LTPS-LC-Panel vor allem mit hoher Helligkeit punkten, sodass der Bildschirminhalt auch im Freien gut ablesbar bleibt - trotz des stark spiegelnden Gorilla Glass. Hier sorgte lediglich die automatische Anpassung der Helligkeit durch Windows 10 für Ärger, sodass man diese meist manuell korrigieren musste. Die Blickwinkelabhängigkeit bereitet keinerlei Probleme, auch von der Seite betrachtet bleibt der Bildschirminhalt klar und ohne grobe Farbverfälschungen ablesbar.

Der Bildschirm setzt auf eine Auflösung von 3000 mal 2000 Pixel (260 ppi). Das ungewöhnliche Bildverhältnis von 3:2 ermöglicht es, zwei Fenster bequem nebeneinander zu verwenden. Besonders oft habe ich während der Testphase in Microsoft Word davon Gebrauch gemacht, um Dokumente mit Notizen nebenbei geöffnet zu lassen. Farbdarstellung und Kontrast machen ebenfalls einen guten Eindruck, laut Huawei deckt man den sRGB-Farbraum vollständig ab.

Auch für Games geeignet

Derzeit wird das MateBook X Pro nur in einer Konfiguration auf dem österreichischen Markt angeboten. Diese setzt auf einen Intel Core i5-8250U, acht Gigabyte Arbeitsspeicher, eine dezidierte Grafikkarte (Nvidia Geforce MX 150) sowie 256 Gigabyte an internem Speicher. Laut Huawei sei derzeit noch unklar, ob auch die besser ausgestattete Variante mit mehr Speicher (16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte SSD) und i7-CPU auch in Österreich auf den Markt kommen wird.

3DMark (Time Spy, v1.1): 907 Punkte

PCMark 10: 3363 Punkte

CrystalDiskMark (v6.0.0; sequenzielles Lesen/Schreiben): 2839,1/728 MB/s

CineBench R15 (OpenGL/CPU): 84,77 fps/573 cb

Die i5-Ausstattung ist aber ebenfalls mehr als ausreichend, auch für gelegentliches Zocken. “Age of Empires: Definitive Edition” lief mit einer Auflösung von 2560 mal 1600 Pixeln und hohen Details in einer annehmbaren Framerate von rund 25 fps, bei höheren Zoomstufen stieg die Bildrate auf bis zu 50 fps an. Größere Gegnermassen und die am weitesten entfernte Zoomstufe sorgten aber dafür, dass dieser Wert auf stotternde 12 fps einbrach. Deutlich besser schlug sich der Laptop, wo man bei einer Auflösung von 3000 mal 2000 Pixeln und mittleren Details rund 40 fps erreicht. Mit niedrigeren Auflösungen ließen sich problemlos auch flüssige 60 fps erreichen. Eine Gaming-Maschine darf man sich aber dennoch nicht erwarten.

Das scheitert schon allein am störenden Lüftergeräusch. Im Gegensatz zum MateBook X setzt die Pro-Variante auf aktive Lüftung. Obwohl die stromsparende U-Variante des Core i5 eine relativ geringe Verlustleistung hat, sorgt die dezidierte Grafikkarte für ausreichend Hitze, dass gelegentlich der verbaute Lüfter anspringt. Im Alltag passiert das kaum, bei anspruchsvollen Anwendungen, wie Spielen, hingegen schon. Der Lüfter ist zwar nicht sonderlich laut, erzeugte aber beim Testgerät ein besonders hochfrequentes Pfeifen, das sich nur mit Kopfhörern aushalten ließ. Leider beschränkte sich das nicht nur auf Videospiele, auch bei anderen, vermeintlich einfachen Aktivitäten wurde der Lüfter plötzlich aktiv. Das fiel vor allem kurz nach der Inbetriebnahme auf, als Windows 10 zahlreiche Updates im Hintergrund heruntergeladen und installiert hat. Während diesem Vorgang lief der Lüfter nahezu ununterbrochen auf der höchsten Stufe, obwohl die Temperatur der CPU und GPU auf einem unbedenklichen Niveau war.

Kann gewartet werden

Auch mehrere Firmware-Updates, die im Testzeitraum ausgeliefert wurden, brachten kaum Besserung. Grundsätzlich wäre das leichte Lüftergeräusch kein Problem, in leisen Umgebungen, beispielsweise Bibliotheken, kann man aber schnell zum Störenfried werden. Da sich die Heatpipes direkt unter der Tastatur befinden, konzentriert sich die Hitze auf diesen Bereich. Vor allem beim Gaming macht sich die Hitze bemerkbar, bereits nach 15 Minuten erreicht die Temperatur ein deutlich spürbares Niveau. Die Hände kann man sich dabei wohl kaum verbrennen, dennoch dürfte man davon ein wenig zu schwitzen beginnen.