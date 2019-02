Huawei greift mit neuen Modellen Apples MacBook Air und Pro an

Das wohl spannendste neue Modell ist das MateBook X Pro. Die technischen Daten und das Design ähneln denen des Vorgängers, der ebenfalls im Vorjahr auf dem Mobile World Congress sein Debüt feierte. Die Hardware hat eine Frischzellenkur erfahren, als Prozessor kommen nun Modelle von Intels Whiskey-Lake-Generation zum Einsatz. Das Top-Modell wird mit Intels energiesparendem Core i7-8565U ausgestattet, der laut Huawei um 40 Prozent schneller als sein Vorgänger sein soll. Zudem kommt Nvidias Geforce MX250 mit zwei Gigabyte GDDR5-Speicher als dezidierte Grafikkarte zum Einsatz, die 3,5 Mal so schnell wie aktuelle integrierte Grafikchipsätze sein soll. Ein überarbeitetes Kühlkonzept soll dafür sorgen, dass der Lüfter seltener aktiv wird und dabei leiser agiert.

Neue Komponenten, altes Design

Auch beim Bildschirm behält man die bisher bekannten Spezifikationen bei: Der 13,9-Zoll-FullView-Bildschirm nimmt 91 Prozent des Laptop-Deckels ein, die Ränder wurden besonders schmal gehalten. Der LC-Bildschirm (100% sRGB-Abdeckung, 1500:1 Kontrastverhältnis) löst mit 3000 mal 2000 Pixel auf und setzt somit auf das von Windows 10 bevorzugte 3:2-Bildverhältnis. Mit einer Helligkeit von 450 Nits soll es sich trotz spiegelndem Bildschirm gut für den Einsatz im Freien eignen.

Um den Rahmen möglichst klein zu halten, wurde die Webcam, wie beim Vorgänger, in der Tastatur versteckt. Zwischen den Funktionstasten lässt sich die Kamera durch Drücken ausklappen und soll so auch Sicherheitsbedenken von Business-Nutzern zerstreuen. Wer die Kamera nicht benötigt, fährt sie einfach mit einem Knopfdruck wieder ein.

Man schaut falsch drauf

Beim Vorgänger sorgte das vor allem aufgrund der gewöhnungsbedürftigen Perspektive für Probleme, da der Nutzer beim Videochat von unten gefilmt wird. Zudem sieht man die Hand, wenn man nebenbei die Tastatur verwenden möchte. Laut Huawei wurden keinerlei Anpassungen vorgenommen, um dieses Problem zu beheben. Es helfe jedoch, einfach in die Kamera zu schauen - das weckt Erinnerungen an Apples "Antennagate", als der US-Konzern Nutzern bei Empfangsproblemen vorwarf, das Smartphone "falsch" zu halten. Denn auch wenn man direkt in die Kamera blickt, am Grundproblem ändert das nichts: Eine Verwendung der Tastatur während des Videochats verdeckt stets das Bild.

In der Power-Taste wurde weiterhin ein Fingerabdrucksensor verbaut, mit dem man bereits beim Einschalten das Log-In vornimmt und so den Bootvorgang erheblich beschleunigt.

AirDrop-Ersatz soll Nutzer locken

Auch bei den Anschlüssen sucht man Veränderungen mit der Lupe und entdeckt diese nur im Kleingedruckten. Wie beim Vorgänger wurden ein USB-A- sowie zwei USB-C-Anschlüsse verbaut, einer davon unterstützt Thunderbolt 3 und kann somit auch für den Betrieb von externen 4K-Bildschirmen und eGPUs genutzt werden. Laut Huawei werden externe Grafikkarten bis zu Nvidias Geforce GTX 2080 unterstützt (beim Vorgänger markierte die GTX 1080 die Grenze). Drahtlose Verbindungen wurden durch einen neuen WLAN-Chip, der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbps erlaubt, sowie Bluetooth 5.0 verbessert.

Die größten Veränderungen betreffen die Software. Mit Huawei Share 3.0 will der US-Konzern vor allem Apples AirDrop Konkurrenz machen. Wer ein Huawei-Smartphone besitzt, kann relativ nahtlos Daten zwischen den beiden Geräten übertragen. Nimmt der Nutzer beispielsweise ein Foto mit dem Smartphone auf und legt es danach rechts vom Touchpad ab, wird es per WiFi-Direct auf den Laptop übertragen und dort sofort geöffnet. Über der Fläche mit dem Smartphone wackeln startet eine Videoaufnahme des Laptop-Bildschirms, die am Ende sofort zum Smartphone übertragen wird. Laut Huawei will man damit vor allem Gamer ansprechen, die Highlight-Videos per Smartphone übertragen wollen. Auch die Zwischenablage zwischen den Geräten soll künftig geteilt werden – wer Text auf einem Gerät markiert, kann diesen rasch auf dem anderen einfügen.