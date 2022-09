Garmin macht sich über die Apple Watch Ultra lustig

„Wir messen unsere Akkulaufzeit in Monaten. Nicht in Stunden.“ Die Bilder zeigen die Garmin Enduro 2, die im August vorgestellt wurde. Laut Garmin Schafft sie bis zu 34 Tage im Normalbetrieb bzw. 46 Tage, wenn sie dazwischen an die Sonne kommt. Sie hat nämlich eine Solarzelle verbaut. Im Energiesparmodus sind es 111 Tage oder gar 550 Tage mit Hilfe der Sonne.

Apple-Fans werfen Garmin vor hier Äpfel und Birnen zu vergleichen. Schließlich sei die Enduro 2 eher eine smarte Sportuhr als eine echte Smartwatch. Diese Aussage ist durchaus berechtigt, allerdings bewirbt Apple die Watch Ultra als „ultimative Sportuhr“ für Rucksacktouren, Triathlons und Tauchgänge und mit einer Batterielaufzeit, mit der man „praktisch alles machen kann“.

Sie soll also genau die Kund*innen ansprechen, die zuvor smarte Sportuhren von Herstellern wie Garmin oder Suunto gekauft haben, weil eine Apple Watch nicht ihren Outdoor-Bedürfnissen gerecht wurde. Dass Garmin dann auf so eine Ankündigung etwas trotzig reagiert, ist verständlich.