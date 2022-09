Samsung: Das Apple iPhone 14 ist 2 Jahre hinten nach

Auch über die 48-Megapixel-Kamera des iPhone 14 macht sich Samsung lustig: „48 Megapixel? Ihr seid fast da Apple! Wir haben seit 2 Jahren, 6 Monaten und 4 Tagen eine 108-Megapixel-Kamera.“

Die Stichelei findet auch Abseits von Twitter statt. Auf einer Leuchtreklame ist zu lesen: „Willkommen auf der Party Apple. Wir filmen seit über 2 Jahren in 8K“. Das klingt so, als hätte Samsung von Apple mehr erwartet. Das iPhone 14 Pro kann nämlich nur in 4K filmen und nicht in 8K.