Steve Jobs Tochter macht sich über das iPhone 14 lustig

Wegen dieser nicht vorhandenen Unterschiede zwischen den 2 iPhone-Generationen hat sogar die Tochter des Apple-Gründers zu einem Scherz hinreißen lassen. In ihrer Instagram-Story postete Eve Jobs ein bekanntes Meme , das so verstanden werden kann, dass die Standardmodelle der 2021er- und 2022er-Modelle mehr oder weniger dieselben sind.

Als Apple am Mittwochabend die neuen iPhones präsentierte , waren die Unterschiede zum Standardmodell des vergangenen Jahres wahrlich überschaubar. Das iPhone 14 und das iPhone 13 teilen sich Design, Kamera, Notch und sogar den Prozessor.

Kaum Neues, aber teurer

Tatsächlich wurden die Nicht-Pro-Varianten der aktuellen iPhones durch fehlende Upgrades gegenüber den Pro-Modellen ziemlich abgeschwächt. Nennenswerte Unterschiede zu den Vorgängergeräten gibt es eigentlich nicht.

Nur der Preis hat sich geändert. So ist der Startpreis des regulären iPhone 14 um 100 Euro höher, als jener des Vorjahresgerätes. Das iPhone 13 ging 2021 mit einem Preis von mindestens 899 Euro in den Verkauf. Wer ein iPhone 14 haben will, muss nun mindestens 999 Euro hinlegen.