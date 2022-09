iPhone 14: Diese 7 Dinge sind neu

Apple liefert beim iPhone 14 so viele Neuerungen wie schon lange nicht mehr.

Was Apple-CEO Tim Cook am Mittwochabend präsentierte, hat sich diesmal optisch eindeutig von den iPhones der vergangenen Jahre unterscheiden - allerdings trifft dies nur auf einen Teil der neuen iPhones zu. Außerdem haben alle neuen iPhones eine bahnbrechende neue Funktion erhalten.

Am Mittwochabend war es endlich so weit und Apple hat seine neue iPhone-Generation vorgestellt. Zuletzt waren die Änderungen oft minimal und die neuen Modelle kaum von ihren Vorgängern zu unterscheiden.

iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll

Das bedeutet, dass es die aktuellen iPhones nur mehr in jeweils 2 verschiedenen Größen gibt:

Insgesamt hat Apple 4 neue iPhone-Modelle vorgestellt: 2 Pro-Versionen und 2 Standardmodelle. Bei den Nicht-Pro-Versionen wurde das kleine iPhone mini in den Ruhestand geschickt und durch das wesentlich größere iPhone 14 Plus ersetzt.

Das iPhone 14 Plus und das iPhone 14

3) Bye Notch, Hello "Dynamic Island"

Die Abstufung zwischen den Pro- und Nicht-Pro-Modellen tritt mit der neuen iPhone-Generation noch deutlicher zutage. Denn die Standardgeräte - iPhone 14 und iPhone 14 Plus - sind weiterhin vom breiten Balken-Notch geprägt, während die Pro-Versionen mit der neuen, platzsparenderen Display-Aussparung kommen, die Apple als "Dynamic Island" bezeichnet.

Im Grunde handelt es sich dabei um ein gewöhnliches Kameraloch, in dem sich die Selfie-Kamera und die Sensoren für die Face-ID verstecken. Apple hat es allerdings geschafft, das Kameraloch mit zusätzlichen Funktionen auszustatten, sodass die Grenze zwischen Software und Hardware verschwimmt.

Das sogenannte Dynamic Island passt sich nämlich an Notifications an und harmoniert mit deren Darstellung. Erhält man etwa eine Benachrichtigung, wird die Display-Aussparung scheinbar vergrößert und in die Darstellung der Benachrichtigung praktisch unsichtbar integriert.