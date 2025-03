WP200 Pro: Dieses Smartphone hat eine abnehmbare Smartwatch

Bei einigen Produkten geht nicht auf den ersten Blick hervor, welche Zielgruppe damit angesprochen werden soll. Bei manchen Geräten wird es selbst nach längerem Nachdenken nicht klar - beispielsweise beim WP200 Pro von Oukitel.

In erster Linie handelt es sich um ein so genanntes Rugged-Phone, also ein Handy bei dem die Robustheit im Mittelpunkt steht. Es soll einen Sturz aus 1,5 Meter unbeschadet überstehen, wasserdicht sein und gegen besonders hohe und niedrige Temperaturen geschützt sein.

Auch das Design des Smartphones lässt darauf schließen, dass es sich um ein Outdoor-Handy handelt. Dieser Schluss wird von einer riesigen 8.800-mAh-Batterie und einer angeblich extra langen Akkulaufzeit unterfüttert.