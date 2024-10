Hoverair X1 im Test: Der fliegende Selfie-Stick

Drohnenaufnahmen machen etwas her, darauf können sich wohl viele einigen. Das Erstellen ist aber in der Regel aufwendig. So benötigt man einiges an Geschick und Übung, um die kleinen Fluggeräte sicher zu steuern. Will man sich selbst bei irgendetwas filmen, wie beim Wandern, Laufen oder Radfahren, benötigt man zudem eine weitere Person, die die Drohne steuert.

Nicht so bei der Hoverair X1. Das kleine Fluggerät verspricht, vollautomatisch Aufnahmen von einem zu machen. Weder Fernsteuerung noch Smartphone muss man dazu in die Hand nehmen. Zudem ist das Gerät so kompakt, dass es sogar in die Jackentasche passt. Ich habe getestet, ob die kleine Selfie-Drohne das hält, was sie verspricht. Und in meinen über 100 Flügen mit der Hoverair X1 kam es fast zu keinen Abstürzen.

Das Gerät selbst

Durch die Gewichtsangabe von 125 Gramm war mir bereits im Vorhinein klar, dass die Drohne sehr klein ist. Wie kompakt sie nun tatsächlich ist, hat mich aber überrascht, als ich sie zum ersten Mal in Händen hielt. Dadurch, dass man sie in der Mitte zusammenklappen kann, passt sie sogar locker in die Jackentasche. Auch in rückseitigen Taschen von Fahrradtrikots findet die X1 ohne Weiteres Platz.