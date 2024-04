Aber der Reihe nach: Das neueste Audio-Produkt von Huawei kommen in einem ovalen Ladecase des Typs Handschmeichler - vergleichbar mit dem perfekten Stein, den man über die Oberfläche eines Sees hüpfen lassen kann. Das Case wird über USB-C aufgeladen und hat fast unsichtbar einen kleinen Knopf, den man für einige Sekunden drücken muss, um die Kopfhörer mit dem Handy zu verbinden. Dank Multipoint ist es möglich, quasi nahtlos zwischen 2 verbundenen Geräten hin und her zu switchen.

Als jemand, der sich im Leben noch nie mit Ohrpiercings auseinandergesetzt hat, hatte ich Angst, neugierige Blicke auf mich zu ziehen. In Wahrheit ist es aber - zumindest in Wien - komplett wurst, wenn man mit 2 scheinbar auffälligen Piercings durch die Stadt spaziert.

Zugegeben, das erste Mal mit den Huawei Freeclips war gewöhnungsbedürftig. Die kabellosen Kopfhörer clippt man sich nämlich direkt in die Hörmuschel. Das hat mitunter den Vorteil, dass der Gehörgang frei bleibt und man seine Umgebung besser wahrnehmen kann - etwa im Straßenverkehr. Zudem sind die Clips für Menschen geeignet, die mit In-Ear-Kopfhörern nichts anfangen können, weil sie nicht in ihren Ohren halten oder ein Druckgefühl im Kopf auslösen.

Die Freeclips verbinden sich ohne Probleme mit dem Smartphone. Es gibt auch eine App , in der sich weitere Einstellungsmöglichkeiten befinden. Diese findet man allerdings nicht auf Google Play, sondern muss sich die APK-Datei von Huawei herunterladen und installieren. Das Unternehmen hat dafür freundlicherweise einen QR-Code in der Beschreibung bereitgestellt. In Apples App-Store ist die App allerdings vorhanden.

Das Tragegefühl ist besonders zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Man spürt die 5 Gramm und den leichten Druck am Ohr, blendet ihn aber nach einiger Zeit aus. Je öfter man die Freeclips trägt, desto mehr gewöhnt man sich daran. Nach einigen Tagen stört es kaum noch, nach wenigen Wochen sind die Musik-Ohrringe angenehm genug, um sie den ganzen Tag über zu tragen . Zumindest in meinem Fall ist es aber noch nie vorgekommen, dass ich komplett vergessen habe, dass ich die Freeclips trage. Ein leichtes Gefühl der Berührung ist immer da.

Und dabei macht sie einen guten Job. Die Kopfhörer halten zumindest bei mir bombenfest , auch beim Sport - laufen, Seil springen, alles kein Problem. Laut Huawei wurden die Kopfhörer aus “mehr als 10.000 globalen menschlichen Ohrdaten“ (woher kommen diese Daten und wieso wird hervorgehoben, dass es sich um menschliche Ohren handelt?) auf den Mikrometer genau designt. Das Unternehmen empfiehlt, die Kopfhörer mittig am Ohr zu platzieren, in der Realität rutschen sie allerdings ein wenig unter die Mitte hinab. Für meine Ohren sind sie wohl einige Mikrometer zu weit.

Meine zugegeben geringen Erwartungen an die Klangqualität der Freeclips wurden übertroffen. Auch das Bleeding hält sich in Grenzen. Bei leiser Umgebung und einer Lautstärke vom 50 Prozent ist die Musik in einem Umkreis von etwa einem Meter noch hör-, aber nicht identifizierbar. In der U-Bahn, Straßenbahn oder im Bus habe ich keine Skrupel, die Lautstärke noch höher zu drehen. Bei höchster Lautstärke ist die Musik während einer Busfahrt am Nachbarsitz (Köpfe etwa 50 Zentimeter entfernt) als leises Säuseln auszumachen.

Zudem habe ich die Option “ Medienlautstärke zusätzlich erhöhen ” aktiviert. In ruhigen Innenräumen wäre diese Option nicht nötig, da habe ich die Lautstärke ohnehin nur ein Drittel oder maximal zur Hälfte aufgedreht. In einer lauteren Umgebung, etwa in der U-Bahn, neben einer stark befahrenen Straße oder im Fitnessstudio, muss man die Lautstärke höher drehen.

Komischerweise ist die Lautstärke allerdings nicht über alle Apps gleich abgestimmt. Auf den Social-Media-Apps Instagram und TikTok kann ich die Lautstärke deutlich höher drehen als auf Spotify, was auch an der Lautstärkeeinstellung in der App liegen kann. Nervig ist allerdings der Lautstärkesprung bei Telefonaten: Wird man angerufen oder ruft man jemanden an, springt die Lautstärke plötzlich nach oben - so stark, dass es fast schon in den Ohren weh tut.

Eingeschränkte Steuerung

Die Lautstärke lässt sich über die Kopfhörer nicht steuern, dafür allerdings andere Aktionen. Mit einem Doppeltippen oder Dreifachtippen auf einen Kopfhörer - egal wo - lassen sich Titel pausieren, vor- und zurückspringen, Gespräche annehmen und der Sprachassistent aktivieren. Die Steuerung durch das Tippen ist nicht optimal - vor allem, weil man nicht weiß, wo man tippen soll, damit der Kopfhörer nicht zu sehr verrutscht. Ich hab es mir mit der Zeit angewöhnt, von hinten auf den nierenförmigen Teil hinter dem Ohr zu tippen. Das funktioniert meiner Meinung nach am zuverlässigsten, es kommt aber häufiger vor, dass ein Dreifachtippen als Doppeltippen erkannt wird. Hier muss man den richtigen Rhythmus treffen.

Was allerdings gut funktioniert, ist die automatische Seitenerkennung der Kopfhörer. Durch ihre Form ist es nämlich egal, an welchem Ohr man einen Hörer trägt. Setzt man die Hörer einmal andersherum ein, erkennen sie durch leichtes Neigen des Kopfes, welcher links und welcher rechts getragen wird. Dann passen sie die Audiokanäle an, was von einer roboterhaften Damenstimme auf Englisch kundgetan wird. Die Erkennung funktionierte bei meinem Test allerdings nur, wenn man sie frisch aus der Ladedose nimmt und nicht, wenn man sie während des Musikgenusses wechselt.

Zudem ist es auch möglich, mit nur einem Kopfhörer im Ohr zu telefonieren. Die Sprachqualität am anderen Ende der Leitung ist in einer leisen Umgebung ok, bei Straßenlärm klingt das Gesprochene allerdings sehr mechanisch und teilweise abgehackt. Hier ist wohl der Hintergrundgeräusche-Filter zu scharf eingestellt und wird hoffentlich durch ein Software-Update verbessert. (UPDATE: Huawei hat kürzlich wirklich ein Update ausgespielt, das die Sprachqualität verbessern soll. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, das zu testen). Andere mögen den starken Filter allerdings als Vorteil sehen, wie etwa der Tech-YouTuber Kay Carsten Olhoeft vom YouTube-Kanal Technikfaultier.