Wie gefährlich sind Smartphones im Flugzeug wirklich?

Smartphone bitte in den Flugmodus

Wie bei den allermeisten Fluggesellschaften müssen Handys bei Austrian-Airlines-Flügen während Start und Landung aus- oder in den Flugmodus geschaltet werden, erklärt ein Sprecher der Fluggesellschaft gegenüber der futurezone: "Der Grund ist, dass die Handy-Signale für die Geräte an Bord nicht zugelassen sind, wenn der Flieger startet oder landet." Die Erfahrung zeige jedoch, dass auf jedem Flug trotzdem mindestens zwei bis drei Handys eingeschaltet sind. Einflüsse auf die Abläufe an Bord hat dies aber nicht.

"Es muss sich hier also niemand Sorgen machen. Dennoch bitten wir alle Passagiere aus Gründen der Sicherheit und des allgemeinen Wohlbefindens an Bord, sich an unsere Regeln zu halten", heißt es von den Austrian Airlines.

Obwohl also die Bordinstrumente von elektronischen Geräten in der Praxis nicht gestört werden, will man dennoch auf Nummer sichergehen und untersagt die Nutzung während bestimmter Phasen des Fluges.